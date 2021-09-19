Овсянка с миндальным молоком, кофе и пармезаном: нестандартный завтрак от шеф-повара

Овсянка по рецепту Равшана Хамидова – это не просто один из стандартных рецептов завтрака. Шеф-повар и участник реалити-шоу "Адская кухня" добавляет к ней кофе Ристрето.

Предлагаем вам приготовить изысканный и одновременно простой завтрак от участника реалити-шоу "Адская кухня" Равшана Хамидова – соленую овсянку с сыром Пармезан на миндальной молоке.

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Англичане считают, что лучшего завтрака, чем овсянка, нет. С ними солидарны диетологи. Да не всякая овсянка полезна, – прокомментировал Равшан.

Шеф-повар рекомендует выбирать для блюда только цельнозерновую овсянку или плющеную долгого приготовления. Ни в коем случае не быстрого приготовления, ведь она не приносит организму никакой пользы.



Равшан Хамидов / Фото Новий канал

Итак, не теряйте времени, скорее готовим полезный завтрак из овсянки для всей семьи.

Рецепт овсянки с пармезаном

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Овсянка с Пармезаном / Фото Новий канал

– 50 г овсянки;– 150 мл миндального молока;– 5 г соли;– 10 г сливочного масла;– 30 г сыра Пармезан;– 1 порция кофе Ристрето.

Приготовление:

Соедините овсянку с молоком в кастрюле и доведите до готовности на медленном огне.

Когда овсянка приготовится, выключите огонь и добавьте к каше сливочное масло.

Посыпьте блюдо сыром и осторожно перемешайте ложкой.

Посолите овсянку.

Чтобы приготовить кофе Ристрето (кофейный шот), заварите его как эспрессо, но добавьте вдвое меньше воды. Примерно от 15 до 25 миллилитров.

Влейте кофе в кашу и завтракайте – приятного аппетита!

Приготовление блюда / Фото babaganosh