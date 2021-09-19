Овсянка с миндальным молоком, кофе и пармезаном: нестандартный завтрак от шеф-повара

19 сентября 2021 , 13:44
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Источник:

Новий канал

Овсянка по рецепту Равшана Хамидова – это не просто один из стандартных рецептов завтрака. Шеф-повар и участник реалити-шоу "Адская кухня" добавляет к ней кофе Ристрето.

Предлагаем вам приготовить изысканный и одновременно простой завтрак от участника реалити-шоу "Адская кухня" Равшана Хамидова – соленую овсянку с сыром Пармезан на миндальной молоке.

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Англичане считают, что лучшего завтрака, чем овсянка, нет. С ними солидарны диетологи. Да не всякая овсянка полезна, –  прокомментировал Равшан.

Шеф-повар рекомендует выбирать для блюда только цельнозерновую овсянку или плющеную долгого приготовления. Ни в коем случае не быстрого приготовления, ведь она не приносит организму никакой пользы.


Равшан Хамидов / Фото Новий канал

Итак, не теряйте времени, скорее готовим полезный завтрак из овсянки для всей семьи.

Рецепт овсянки с пармезаном

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Овсянка с Пармезаном / Фото Новий канал

Ингредиенты:
– 50 г овсянки;
– 150 мл миндального молока;
– 5 г соли;
– 10 г сливочного масла;
– 30 г сыра Пармезан;
– 1 порция кофе Ристрето.

Приготовление:

  1. Соедините овсянку с молоком в кастрюле и доведите до готовности на медленном огне.
     
  2. Когда овсянка приготовится, выключите огонь и добавьте к каше сливочное масло.
     
  3. Посыпьте блюдо сыром и осторожно перемешайте ложкой.


Приготовление блюда / Фото babaganosh

  1. Посолите овсянку.
     
  2. Чтобы приготовить кофе Ристрето (кофейный шот), заварите его как эспрессо, но добавьте вдвое меньше воды. Примерно от 15 до 25 миллилитров.
     
  3. Влейте кофе в кашу и завтракайте – приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак