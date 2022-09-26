Овсяное печенье приобрело большую популярность практически во всем мире. Это легкое и вкусное дополнение к любимым напиткам, которое можно совмещать с любыми вкусами. В этот раз мы добавим печенье неповторимого вкуса благодаря меду – еще одному любимому продукту украинцев.
Читайте также Если шаурма – то от Döner Market: почему стоит отведать вкусный и безопасный стритфуд
Рецепт медово-овсяного печенья
Время: 20 минут
Порций: примерно 25 штук
Наслаждение на все время / Фото przyslij przepis
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо;
- 1 ложка меда с гвоздикой-специей и небольшим количеством мякоти апельсина;
- 25 грамм пшеничной муки;
- 5 грамм сливочного масла;
- 5 грамм сахара;
- 2 столовые ложки мелких овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- по желанию – сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Просеиваем муку, смешиваем с хлопьями, сахаром и разрыхлителем.
- Добавляем мед, масло и яйцо. Вымешиваем все, пока тесто не станет мягким.
- От теста отрываем кусочки и лепим шарики размером с орех. Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень на расстоянии нескольких сантиметров. Когда все тесто выложено – приплющиваем шарики, чтобы они приняли форму печенья.
- Разогреваем духовку на 180 градусов.
- Выпекаем печенье 12 – 15 минут. Перед подачей его можно присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!