Овсяное печенье приобрело большую популярность практически во всем мире. Это легкое и вкусное дополнение к любимым напиткам, которое можно совмещать с любыми вкусами. В этот раз мы добавим печенье неповторимого вкуса благодаря меду – еще одному любимому продукту украинцев.

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Рецепт медово-овсяного печенья

Время: 20 минут

Порций: примерно 25 штук

Наслаждение на все время / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 большое яйцо;

1 ложка меда с гвоздикой-специей и небольшим количеством мякоти апельсина;

25 грамм пшеничной муки;

5 грамм сливочного масла;

5 грамм сахара;

2 столовые ложки мелких овсяных хлопьев быстрого приготовления;

1 чайная ложка разрыхлителя;

по желанию – сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

Просеиваем муку, смешиваем с хлопьями, сахаром и разрыхлителем. Добавляем мед, масло и яйцо. Вымешиваем все, пока тесто не станет мягким. От теста отрываем кусочки и лепим шарики размером с орех. Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень на расстоянии нескольких сантиметров. Когда все тесто выложено – приплющиваем шарики, чтобы они приняли форму печенья. Разогреваем духовку на 180 градусов. Выпекаем печенье 12 – 15 минут. Перед подачей его можно присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!