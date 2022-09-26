Вівсяне печиво здобуло велику популярність практично в усьому світі. Це легкий та смачний додаток до улюблених напоїв, який можна поєднувати з будь-якими смаками. Цього разу ми додамо печиву неповторного смаку завдяки меду – ще одному улюбленому продукту українців.

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Рецепт медово-вівсяного печива

Час: 20 хвилин

Порцій: приблизно 25 штук

Насолода на повсякчас / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1 велике яйце;

1 ложка меду з гвоздикою спецією та невеликою кількістю м'якоті апельсина;

25 грамів пшеничного борошна;

5 грамів вершкового масла;

5 грамів цукру;

2 столові ложки дрібних вівсяних пластівців швидкого приготування;

1 чайна ложка розпушувача ;

за бажанням – цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

Просіюємо борошно, змішуємо з пластівцями, цукром та розпушувачем. Додаємо мед, масло та яйце. Вимішуємо все доти, доки тісто не стане м'яким. Від тіста відриваємо шматочки і ліпимо кульки розміром з горіх. Викладаємо кульки на застелене пергаментом деко на відстані кількох сантиметрів. Коли все тісто викладене – приплющуємо кульки, щоб вони набули форми печива. Розігріваємо духовку на 180 градусів. Випікаємо печиво 12 – 15 хвилин. Перед подачею можна присипати його цукровою пудрою.

Смачного!