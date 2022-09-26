Наслаждение для книг и посиделок: готовим невероятное медово-овсяное печенье

26 сентября 2022 , 07:22
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Источник:

przyslij przepis

Печенье – это всегда хорошая идея для дополнения романтических осенних вечеров. Чашка любимого напитка и сладкое помогут создать нежную домашнюю атмосферу, где бы вы ни были.

Овсяное печенье приобрело большую популярность практически во всем мире. Это легкое и вкусное дополнение к любимым напиткам, которое можно совмещать с любыми вкусами. В этот раз мы добавим печенье неповторимого вкуса благодаря меду – еще одному любимому продукту украинцев.

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Рецепт медово-овсяного печенья

Время: 20 минут

Порций: примерно 25 штук

Наслаждение на все время / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо;
  • 1 ложка меда с гвоздикой-специей и небольшим количеством мякоти апельсина;
  • 25 грамм пшеничной муки;
  • 5 грамм сливочного масла;
  • 5 грамм сахара;
  • 2 столовые ложки мелких овсяных хлопьев быстрого приготовления;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • по желанию – сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

  1. Просеиваем муку, смешиваем с хлопьями, сахаром и разрыхлителем.
  2. Добавляем мед, масло и яйцо. Вымешиваем все, пока тесто не станет мягким.
  3. От теста отрываем кусочки и лепим шарики размером с орех. Выкладываем шарики на застеленный пергаментом противень на расстоянии нескольких сантиметров. Когда все тесто выложено – приплющиваем шарики, чтобы они приняли форму печенья.
  4. Разогреваем духовку на 180 градусов.
  5. Выпекаем печенье 12 – 15 минут. Перед подачей его можно присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська