Внешне наше печенье очень похоже на то, что подают в американских кафе Starbucks. Но тесто для него мы будем замешивать из цельнозерновой муки и овсяных хлопьев.

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Блюдо, конечно, не слишком диетическое, но 1 – 2 печенюшки с утренним кофе, думаем, фигуре не повредят, а вот настроение поднимут изрядно!

Рецепт овсяного печенья с изюмом и клюквой

Время: 80 минут

Порции: 12 штук



Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy

Ингредиенты:

– 120 г сливочного масла;

– 80 г сахара;

– 1 куриное яйцо;

– 1 ст. овсяных хлопьев;

– 1 ст. цельнозерновой муки;

– ½ ч. л. разрыхлителя;

– ½ ч. л. молотой корицы;

– щепотка соли;

– 2 – 3 ст. л. изюма, сушеной вишни и клюквы;

– 50 г белого шоколада;

– горсть орехов.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и снова взбейте блендером. Добавьте в массу молотую корицу и щепотку соли. Высыпьте в масляную массу овсяные хлопья и перемешайте. Добавьте в массу муку, разрыхлитель и тщательно вымешайте тесто до однородной консистенции. Добавьте в тесто сухофрукты и орешки, измельченный шоколад и еще раз все вымешайте. Разделите тесто на 4 части и из каждой из них сформируйте с помощью столовой ложки печенье. Руки советуем смочить водой, чтобы тесто к ним не липло.



Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy

Выложите сформированное печенье на коврик для выпечки или на противень, покрытый слоем пергамента. Между печенюшками должно быть достаточное расстояние, ведь при выпекании они увеличатся в размере. Отправьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 18 минут. Готовое печенье выложите на блюдо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!