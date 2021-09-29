Внешне наше печенье очень похоже на то, что подают в американских кафе Starbucks. Но тесто для него мы будем замешивать из цельнозерновой муки и овсяных хлопьев.

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Блюдо, конечно, не слишком диетическое, но 1 – 2 печенюшки с утренним кофе, думаем, фигуре не повредят, а вот настроение поднимут изрядно!

Рецепт овсяного печенья с изюмом и клюквой

Время: 80 минут
Порции: 12 штук


Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и снова взбейте блендером.
  2. Добавьте в массу молотую корицу и щепотку соли.
  3. Высыпьте в масляную массу овсяные хлопья и перемешайте.
  4. Добавьте в массу муку, разрыхлитель и тщательно вымешайте тесто до однородной консистенции.
  5. Добавьте в тесто сухофрукты и орешки, измельченный шоколад и еще раз все вымешайте.
  6. Разделите тесто на 4 части и из каждой из них сформируйте с помощью столовой ложки печенье. Руки советуем смочить водой, чтобы тесто к ним не липло.


Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy

  1. Выложите сформированное печенье на коврик для выпечки или на противень, покрытый слоем пергамента. Между печенюшками должно быть достаточное расстояние, ведь при выпекании они увеличатся в размере.
  2. Отправьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 18 минут.
  3. Готовое печенье выложите на блюдо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!