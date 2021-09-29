Внешне наше печенье очень похоже на то, что подают в американских кафе Starbucks. Но тесто для него мы будем замешивать из цельнозерновой муки и овсяных хлопьев.
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Блюдо, конечно, не слишком диетическое, но 1 – 2 печенюшки с утренним кофе, думаем, фигуре не повредят, а вот настроение поднимут изрядно!
Рецепт овсяного печенья с изюмом и клюквой
Время: 80 минут
Порции: 12 штук
Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и снова взбейте блендером.
- Добавьте в массу молотую корицу и щепотку соли.
- Высыпьте в масляную массу овсяные хлопья и перемешайте.
- Добавьте в массу муку, разрыхлитель и тщательно вымешайте тесто до однородной консистенции.
- Добавьте в тесто сухофрукты и орешки, измельченный шоколад и еще раз все вымешайте.
- Разделите тесто на 4 части и из каждой из них сформируйте с помощью столовой ложки печенье. Руки советуем смочить водой, чтобы тесто к ним не липло.
Овсяное печенье / Фото Busy But Healthy
- Выложите сформированное печенье на коврик для выпечки или на противень, покрытый слоем пергамента. Между печенюшками должно быть достаточное расстояние, ведь при выпекании они увеличатся в размере.
- Отправьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 18 минут.
- Готовое печенье выложите на блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!