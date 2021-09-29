Зовні наше печиво дуже подібне до того, що подають в американських кав'ярнях Starbucks, але тісто на нього ми замішуватимемо з цільнозернового борошна та вівсяних пластівців.

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Страва, звісно, не надто дієтична, але 1 – 2 печенюшки до ранкової кави фігурі, гадаємо, не зашкодять, а от настрій далебі покращать!

Рецепт вівсяного печива з родзинками та журавлиною

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 12 штук

Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

Інгредієнти:

– 120 г вершкового масла;

– 80 г цукру;

– 1 куряче яйце;

– 1 скл. вівсяних пластівців;

– 1 скл. цільнозернового борошна;

– ½ ч. л. розпушувача;

– ½ ч. л. меленої кориці;

– дрібка солі;

– 2 – 3 ст. л. родзинок, сушеної вишні та журавлини;

– 50 г білого шоколаду;

– жменька горіхів.

Приготування:

М'яке вершкове масло збийте з цукром до пишної маси. Додайте яйце та знову збийте блендером.

Додайте до маси мелену корицю та дрібку солі.

Висипте до масляної маси вівсяні пластівці та перемішайте.

Додайте до маси борошно, розпушувач та ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції.

Додайте до тіста сухофрукти та горішки, подрібнені шматочки шоколаду та ще раз вимішайте тісто для печива.

Розділіть тісто на 4 частини та з кожної з них сформуйте за допомогою столової ложки печиво. Руки краще змочити водою, щоб тісто не липло.



Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy

Викладіть сформоване печиво на килимок для випікання або на деко вкрите шаром пергаменту. Дотримуйтеся відстані між печивом, адже воно буде збільшуватися під час випікання.

Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 - 18 хвилин.