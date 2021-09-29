Зовні наше печиво дуже подібне до того, що подають в американських кав'ярнях Starbucks, але тісто на нього ми замішуватимемо з цільнозернового борошна та вівсяних пластівців.
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Страва, звісно, не надто дієтична, але 1 – 2 печенюшки до ранкової кави фігурі, гадаємо, не зашкодять, а от настрій далебі покращать!
Рецепт вівсяного печива з родзинками та журавлиною
- Час: 80 хвилин
- Порції: 12 штук
Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy
Приготування:
- М'яке вершкове масло збийте з цукром до пишної маси. Додайте яйце та знову збийте блендером.
- Додайте до маси мелену корицю та дрібку солі.
- Висипте до масляної маси вівсяні пластівці та перемішайте.
- Додайте до маси борошно, розпушувач та ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції.
- Додайте до тіста сухофрукти та горішки, подрібнені шматочки шоколаду та ще раз вимішайте тісто для печива.
- Розділіть тісто на 4 частини та з кожної з них сформуйте за допомогою столової ложки печиво. Руки краще змочити водою, щоб тісто не липло.
Вівсяне печиво / Фото Busy But Healthy
- Викладіть сформоване печиво на килимок для випікання або на деко вкрите шаром пергаменту. Дотримуйтеся відстані між печивом, адже воно буде збільшуватися під час випікання.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 - 18 хвилин.
- Готове печиво викладіть на тарілку та подавайте до столу. Смачного!