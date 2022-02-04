Пад-тай – популярное блюдо тайской кухни. Его готовят из рисовой лапши быстрого приготовления и смеси экзотических соусов. Кушанье подают как в изысканных ресторанах, так и на фестивалях уличной еды.
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Рецепт пад-тай с морепродуктами
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Фото Cafe delites
Приготовление:
- В большой кастрюле нагрейте воду до 30 градусов. Выключите огонь и добавьте рисовую лапшу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте ей настояться (5-10 минут).
- Слейте воду из лапши и промойте прохладной водой.
- Для приготовления соуса смешайте рыбный соус, коричневый сахар, пасту тамаринда, сок лайма и рисовый уксус.
- Нагрейте сковородку и влейте масло. Добавьте чеснок и помешивайте 15 секунд.
Фото Cafe delites
- Нарежьте тофу средними кубиками и обжарьте 1 минуту. Отодвиньте тофу в сторону, добавьте яйцо в сковороду и обжарьте несколько секунд.
- Добавить нарезанную полосками курицу и смешайте с жидким яйцом. Помешивайте ингредиенты примерно 2 минуты, затем добавьте креветки и готовьте, пока они не станут розовыми.
Фото Cafe delites
- Добавьте в сковородку замоченную лапшу, перемешайте и готовьте 2 минуты, чтобы она стала мягкой.
Фото Cafe delites
- Вылейте соус на лапшу, помешивайте, чтобы он полностью перемешался с остальными ингредиентами.
- Выключите огонь. Добавьте паприку, зеленый лук и перемешайте.
Фото Cafe delites
- Переложите лапшу на тарелку, сверху уложите ростки фасоли и измельченный арахис.
Приятного аппетита!