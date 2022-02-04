Пад-тай – популярное блюдо тайской кухни. Его готовят из рисовой лапши быстрого приготовления и смеси экзотических соусов. Кушанье подают как в изысканных ресторанах, так и на фестивалях уличной еды.

Читайте также Вкусные обеды с курицей на работу: готовим имбирно-медовые бедра, котлеты и колбаску по-галицки

Рецепт пад-тай с морепродуктами

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. В большой кастрюле нагрейте воду до 30 градусов. Выключите огонь и добавьте рисовую лапшу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте ей настояться (5-10 минут).
  2. Слейте воду из лапши и промойте прохладной водой.
  3. Для приготовления соуса смешайте рыбный соус, коричневый сахар, пасту тамаринда, сок лайма и рисовый уксус.
  4. Нагрейте сковородку и влейте масло. Добавьте чеснок и помешивайте 15 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Нарежьте тофу средними кубиками и обжарьте 1 минуту. Отодвиньте тофу в сторону, добавьте яйцо в сковороду и обжарьте несколько секунд.
  1. Добавить нарезанную полосками курицу и смешайте с жидким яйцом. Помешивайте ингредиенты примерно 2 минуты, затем добавьте креветки и готовьте, пока они не станут розовыми.


Фото Cafe delites

  1. Добавьте в сковородку замоченную лапшу, перемешайте и готовьте 2 минуты, чтобы она стала мягкой.


Фото Cafe delites

  1. Вылейте соус на лапшу, помешивайте, чтобы он полностью перемешался с остальными ингредиентами.
  1. Выключите огонь. Добавьте паприку, зеленый лук и перемешайте.


Фото Cafe delites

  1. Переложите лапшу на тарелку, сверху уложите ростки фасоли и измельченный арахис.

Приятного аппетита!