Пад-тай – популярное блюдо тайской кухни. Его готовят из рисовой лапши быстрого приготовления и смеси экзотических соусов. Кушанье подают как в изысканных ресторанах, так и на фестивалях уличной еды.

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Рецепт пад-тай с морепродуктами

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 4



Фото Cafe delites

Ингредиенты:

– рисовая лапша;

– 2 столовые ложки рыбного соуса

– 2 столовые ложки коричневого сахара

– 4 столовые ложки тамариндовой пасты

– 1 чайная ложка сока лайма

– 1 чайная ложка рисового уксуса

– 2 столовые ложки растительного масла

– 1 столовая ложка измельченного чеснока

– 1/2 стакана твердого тофа

– 1 большое яйцо

– 1/2 стакана нарезанных куриных комков

– 150 граммов больших креветок

– 1 чайная ложка паприки

– 1/3 стакана кусочков зеленого лука

– 2 столовые ложки несоленого жареного арахиса

– 1/2 стакана ростков фасоли.

Приготовление:

В большой кастрюле нагрейте воду до 30 градусов. Выключите огонь и добавьте рисовую лапшу. Накройте кастрюлю крышкой и дайте ей настояться (5-10 минут).

Слейте воду из лапши и промойте прохладной водой.

Для приготовления соуса смешайте рыбный соус, коричневый сахар, пасту тамаринда, сок лайма и рисовый уксус.

Нагрейте сковородку и влейте масло. Добавьте чеснок и помешивайте 15 секунд.



Фото Cafe delites

Нарежьте тофу средними кубиками и обжарьте 1 минуту. Отодвиньте тофу в сторону, добавьте яйцо в сковороду и обжарьте несколько секунд.

Добавить нарезанную полосками курицу и смешайте с жидким яйцом. Помешивайте ингредиенты примерно 2 минуты, затем добавьте креветки и готовьте, пока они не станут розовыми.



Фото Cafe delites

Добавьте в сковородку замоченную лапшу, перемешайте и готовьте 2 минуты, чтобы она стала мягкой.



Фото Cafe delites

Вылейте соус на лапшу, помешивайте, чтобы он полностью перемешался с остальными ингредиентами.

Выключите огонь. Добавьте паприку, зеленый лук и перемешайте.



Фото Cafe delites

Переложите лапшу на тарелку, сверху уложите ростки фасоли и измельченный арахис.

Приятного аппетита!