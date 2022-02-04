Пад-тай – популярна страва тайської вуличної кухні. Її готують із рисової локшини швидкого приготування та суміші екзотичних соусів. Страву подають як у вишуканих ресторанах, так і на фестивалях вуличної їжі.

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Рецепт пад-тай з морепродуктами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4



Фото Cafe delites

Інгредієнти:

– рисова локшина;

– 2 столові ложки рибного соусу;

– 2 столові ложки коричневого цукру;

– 4 столові ложки тамариндової пасти;

– 1 чайна ложка соку лайма;

– 1 чайна ложка рисового оцту;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка подрібненого часнику;

– ½ склянки твердого тофу;

– 1 велике яйце;

– ½ склянки нарізаної курячої грудки;

– 150 грамів великих креветок;

– 1 чайна ложка паприки;

– ⅓ склянки нарізаної зеленої цибулі;

– 2 столові ложки несолоного смаженого арахісу;

– ½ склянки паростків квасолі.

Приготування:

У великій каструлі нагрійте воду до 30 градусів. Вимкніть вогонь та додайте рисову локшину. Накрийте каструлю кришкою та дайте їй настоятися (5 – 10 хвилин).

Злийте воду з локшини і промийте холодною водою.

Для приготування соусу змішайте рибний соус, коричневий цукор, пасту тамаринду, сік лайма та рисовий оцет.

Нагрійте сковорідку-вок та влийте олію. Додайте часник і помішуйте 15 секунд.



Фото Cafe delites

Наріжте тофу середніми кубиками та обсмажте протягом 1 хвилини. Відсуньте тофу вбік, додайте яйце в сковороду і обсмажте кілька секунд.

Додати нарізану смужками курку і змішайте з рідким яйцем. Помішуйте інгредієнти приблизно 2 хвилини, потім додайте креветки і готуйте, поки вони не стануть рожевими.



Фото Cafe delites

Додайте в сковорідку замочену локшину, перемішайте і готуйте 2 хвилини, щоб вона стала м’якою.



Фото Cafe delites

Вилийте соус на локшину, помішуйте, щоб він повністю з'єднався з рештою інгредієнтів.

Вимкніть вогонь. Додайте паприку, зелену цибулю і перемішайте.



Фото Cafe delites

Перекладіть локшину на тарілку, зверху покладіть паростки квасолі та подрібнений арахіс.

Смачного!