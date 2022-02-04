Пад-тай – популярна страва тайської вуличної кухні. Її готують із рисової локшини швидкого приготування та суміші екзотичних соусів. Страву подають як у вишуканих ресторанах, так і на фестивалях вуличної їжі.

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Рецепт пад-тай з морепродуктами

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4


Фото Cafe delites

Приготування:

  1. У великій каструлі нагрійте воду до 30 градусів. Вимкніть вогонь та додайте рисову локшину. Накрийте каструлю кришкою та дайте їй настоятися (5 – 10 хвилин).
  1. Злийте воду з локшини і промийте холодною водою.
  1. Для приготування соусу змішайте рибний соус, коричневий цукор, пасту тамаринду, сік лайма та рисовий оцет.
    Нагрійте сковорідку-вок та влийте олію. Додайте часник і помішуйте 15 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Наріжте тофу середніми кубиками та обсмажте протягом 1 хвилини. Відсуньте тофу вбік, додайте яйце в сковороду і обсмажте кілька секунд.
  1. Додати нарізану смужками курку і змішайте з рідким яйцем. Помішуйте інгредієнти приблизно 2 хвилини, потім додайте креветки і готуйте, поки вони не стануть рожевими.


Фото Cafe delites

  1. Додайте в сковорідку замочену локшину, перемішайте і готуйте 2 хвилини, щоб вона стала м’якою.


Фото Cafe delites

  1. Вилийте соус на локшину, помішуйте, щоб він повністю з'єднався з рештою інгредієнтів.
  1. Вимкніть вогонь. Додайте паприку, зелену цибулю і перемішайте.


Фото Cafe delites

  1. Перекладіть локшину на тарілку, зверху покладіть паростки квасолі та подрібнений арахіс.

Смачного!