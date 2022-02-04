Пад-тай с креветками и курицей за 30 минут: удивите родных экзотическим блюдом

4 февраля 2022 , 15:48
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Источник:

Сafe delites

Жареная рисовая лапша с остро-сладким соусом – образец тайского стритфуда! И, чтобы приготовить эту вкуснятину, вам понадобится всего полчаса.

Пад-тай – это рисовая лапша быстрого приготовления с разнообразными соусами. Блюдо подают как в дорогих ресторанах, так и на фестивалях уличной еды.

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Пад-тай с креватеками и круицей: рецепт

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4


Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– рисовая лапша;
– 2 столовые ложки рыбного соуса;
– 2 столовые ложки коричневого сахара;
– 4 столовые ложки тамариндовой пасты;
– 1 чайная ложка сока лайма;
– 1 чайная ложка рисового уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– ½ стакана твердого тофу;
– 1 крупное яйцо;
– ½ стакана нарезанной куриной грудки;
– 150 граммов крупных креветок;
– 1 чайная ложка паприки;
– ⅓ стакана нарезанного зеленого лука;
– 2 столовые ложки несоленого жареного арахиса;
– ½ стакана ростков фасоли.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле нагрейте воду до 30 градусов и выключите плиту. Положите в воду рисовую лапшу и дайте ей настояться под крышкой 5 – 10 минут.
  2. Отцедите лапшу и промойте холодной водой.
  3. Для соуса смешайте рыбный соус, коричневый сахар, тамариндовую пасту, сок лайма и рисовый уксус.
  4. Нагрейте сковороду, налейте туда растительного масла, добавьте чеснок и держите на огне, помешивая, 15 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Нарежьте средними кубиками тофу и обжарьте в течение 1 минуты. Отодвиньте тофу на крвй сковородки, добавьте яйцо и подержите его на огне несколько секунд.
  2. Всыпьте в сковороду нарезанное полосками куриное филе и смешайте с жидким яйцом. Помешивайте ингредиенты примерно 2 минуты, затем добавьте креветки и готовьте, пока они не порозовеют.


Фото Cafe delites

  1. Добавьте в сковородку промытую лапшу, перемешайте и готовьте 2 минуты, чтобы она стала мягкой.


Фото Cafe delites

  1. Влейте в лапшу соус и как следует размешайте, чтобы он полностью соединился с остальными ингредиентами.
  2. Выключите плиту. Добавьте в пад-тай паприку, зеленый лук и перемешайте.


Фото Cafe delites

  1. Выложите на блюдо лапшу, а на нее – ростки фасоли и измельченный арахис.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак