Пад-тай с креветками и курицей за 30 минут: удивите родных экзотическим блюдом
4 февраля 2022 , 15:48Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Жареная рисовая лапша с остро-сладким соусом – образец тайского стритфуда! И, чтобы приготовить эту вкуснятину, вам понадобится всего полчаса.
Пад-тай – это рисовая лапша быстрого приготовления с разнообразными соусами. Блюдо подают как в дорогих ресторанах, так и на фестивалях уличной еды.
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Пад-тай с креватеками и круицей: рецепт
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Фото Cafe delites
– рисовая лапша;
– 2 столовые ложки рыбного соуса;
– 2 столовые ложки коричневого сахара;
– 4 столовые ложки тамариндовой пасты;
– 1 чайная ложка сока лайма;
– 1 чайная ложка рисового уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– ½ стакана твердого тофу;
– 1 крупное яйцо;
– ½ стакана нарезанной куриной грудки;
– 150 граммов крупных креветок;
– 1 чайная ложка паприки;
– ⅓ стакана нарезанного зеленого лука;
– 2 столовые ложки несоленого жареного арахиса;
– ½ стакана ростков фасоли.
Приготовление:
- В большой кастрюле нагрейте воду до 30 градусов и выключите плиту. Положите в воду рисовую лапшу и дайте ей настояться под крышкой 5 – 10 минут.
- Отцедите лапшу и промойте холодной водой.
- Для соуса смешайте рыбный соус, коричневый сахар, тамариндовую пасту, сок лайма и рисовый уксус.
- Нагрейте сковороду, налейте туда растительного масла, добавьте чеснок и держите на огне, помешивая, 15 секунд.
Фото Cafe delites
- Нарежьте средними кубиками тофу и обжарьте в течение 1 минуты. Отодвиньте тофу на крвй сковородки, добавьте яйцо и подержите его на огне несколько секунд.
- Всыпьте в сковороду нарезанное полосками куриное филе и смешайте с жидким яйцом. Помешивайте ингредиенты примерно 2 минуты, затем добавьте креветки и готовьте, пока они не порозовеют.
Фото Cafe delites
- Добавьте в сковородку промытую лапшу, перемешайте и готовьте 2 минуты, чтобы она стала мягкой.
Фото Cafe delites
- Влейте в лапшу соус и как следует размешайте, чтобы он полностью соединился с остальными ингредиентами.
- Выключите плиту. Добавьте в пад-тай паприку, зеленый лук и перемешайте.
Фото Cafe delites
- Выложите на блюдо лапшу, а на нее – ростки фасоли и измельченный арахис.
Приятного аппетита!