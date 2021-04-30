Паэлья – блюдо испанской кухни. Традиционно готовят на сковороде из риса, мяса птицы с добавлением оливкового масла и шафрана. Нежное куриное мясо дополнит блюдо изысканным вкусом.

Читайте также Як приготувати запечену курку у вині з мандаринами: домашній рецепт

Паэлья с курицей

  1. Сладкий перец, томат, помойте, очистите, нарежьте кубиками.
  2. Лук, чеснок, очистите, нарежьте кубиками.
  3. На разогретую сковороду с оливковым маслом выложите лук, сладкий перец и чеснок, добавьте соль, перемешайте, обжарьте в течение 5 минут.
  4. Куриное мясо помойте, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду с овощами, перемешайте. Готовьте еще 5 минут.
  5. Далее – добавьте томат, шафран, рис, перемешайте, чтобы рис вобрал весь овощной сок, добавьте постепенно два стакана воды, тушите до готовности.
  6. В конце добавьте горошек, тушите еще 5 минут. 
  7. Лимон помойте, нарежьте ломтиками.
  8. Готовую паэлью выложите на тарелку с лимоном. Приятного  аппетита!