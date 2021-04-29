Ми підготували для вас рецепт курки, запеченої у вині з мандаринами, яку ви можете приготувати до свята. Запишіть собі рецепт.

Ніжне куряче м'ясо з золотою хрусткою скоринкою, запечене у вині з мандаринами сподобається усім. Завдяки правильно приготованому ароматному маринаду з часником, медом та спеціями кожен шматочок тане у роті.

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Запечена курка у вині з мандаринами

Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 8 мандаринів;

– 200 грамів меду;

– 150 грамів вина (Совіньйон Блан);

– 4 зубчики часнику;

– 2 гілочки розмарину;

– дрібка мускатного горіха;

– оливкова олія;

– сіль;

– перець.

Порції: 4