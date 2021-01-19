Испанская паэлья: простой рецепт от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусного испанского блюда. Как правильно готовить – читайте в материале.
Марко Черветти опубликовал рецепт на своей странице в инстаграм. Паэлья в переводе с испанского – "сковорода". Настоящую паэлью готовят в Валенсии из риса, с добавлением оливкового масла, шафрана, мяса птицы или морских продуктов.
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Паэлья
- Для приготовления блюда тщательно помойте, нарежьте филе курицы кусочками, мясо кролика отделите от кости, нарежьте кусочками.
- Помойте красный перец, очистите от косточек, нарежьте кубиками. Томаты помойте, нарежьте кубиками.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте филе курицы и мясо кролика, добавьте соль, перец. Далее – добавьте красный перец, томаты, стручковую фасоль, шафран, рис, перемешайте, добавьте бульон, тушите 30 минут до готовности.
- Блюдо подается в сковороде. Приятного аппетита!
Паэлья от Марко Черветти – рецепт в видео:
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