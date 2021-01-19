Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусного испанского блюда. Как правильно готовить – читайте в материале.

Марко Черветти опубликовал рецепт на своей странице в инстаграм. Паэлья в переводе с испанского – "сковорода". Настоящую паэлью готовят в Валенсии из риса, с добавлением оливкового масла, шафрана, мяса птицы или морских продуктов.

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Паэлья

Ингредиенты:

– филе курицы;

– мясо кролика (ножка);

– испанское оливковое масло;

– перец красный сладкий;

– томаты;

– стручковая фасоль;

– соль морская;

– перец черный;

– шафран;

– овощной бульон;

– рис для паэльи или Арборио.

Для приготовления блюда тщательно помойте, нарежьте филе курицы кусочками, мясо кролика отделите от кости, нарежьте кусочками. Помойте красный перец, очистите от косточек, нарежьте кубиками. Томаты помойте, нарежьте кубиками. На сковороде с оливковым маслом обжарьте филе курицы и мясо кролика, добавьте соль, перец. Далее – добавьте красный перец, томаты, стручковую фасоль, шафран, рис, перемешайте, добавьте бульон, тушите 30 минут до готовности. Блюдо подается в сковороде. Приятного аппетита!

Паэлья от Марко Черветти – рецепт в видео: