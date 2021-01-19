Іспанська паелья: простий рецепт від Марко Черветті
Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачної іспанської страви. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Марко Черветті опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Паелья в перекладі з іспанської – "пательня". Справжню паелью готують у Валенсії з рису, з додаванням оливкової олії, шафрану, м'яса птиці або морських продуктів.
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Паелья
- Для приготування страви ретельно помийте, наріжте філе курки шматочками, м'ясо кролика відокреміть від кістки, наріжте шматочками.
- Помийте червоний перець, почистіть від кісточок, наріжте кубиками. Томати помийте, наріжте кубиками.
- На пательні з оливковою олією обсмажте філе курки і м'ясо кролика, додайте сіль, перець. Далі –викладіть червоний перець, томати, стручкову квасолю, шафран, рис, перемішайте, додайте бульйон, тушкуйте 30 хвилин до готовності.
- Страва подається на пательні. Смачного!
Паелья від Марко Черветті – рецепт у відео:
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