Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачної іспанської страви. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Паелья в перекладі з іспанської – "пательня". Справжню паелью готують у Валенсії з рису, з додаванням оливкової олії, шафрану, м'яса птиці або морських продуктів.

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Паелья

Інгредієнти:

– філе курки;

– м'ясо кролика (ніжка);

– іспанська оливкова олія;

– перець червоний солодкий;

– томати;

– стручкова квасоля;

– сіль морська;

– перець чорний;

– шафран;

– овочевий бульйон;

– рис для паельї або Арборіо.

Для приготування страви ретельно помийте, наріжте філе курки шматочками, м'ясо кролика відокреміть від кістки, наріжте шматочками . Помийте червоний перець, почистіть від кісточок, наріжте кубиками. Томати помийте, наріжте кубиками. На пательні з оливковою олією обсмажте філе курки і м'ясо кролика, додайте сіль, перець. Далі –викладіть червоний перець, томати, стручкову квасолю, шафран, рис, перемішайте, додайте бульйон, тушкуйте 30 хвилин до готовності. Страва подається на пательні. Смачного!

Паелья від Марко Черветті – рецепт у відео: