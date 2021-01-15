Що може бути краще пасти? Тільки унікальна паста! Марко Черветті поділився рецептом пасти з нутом. Як правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Пасту готують з нутом і додаванням ароматних трав, яка сподобається усім. Читайте також Аранчині – рецепт смачних рисових кульок з м'ясом від Марко Черветті Паста з нутом Інгредієнти:

– паста Тріа;

– відварений нут;

– свіжий орегано;

– свіжий чебрець;

– свіжа шавлія;

– свіжий розмарин;

– 2 зубчика часнику;

– 1 гострий перець чилі;

– 1 цибуля;

– оливкова олія;

– бульйон;

– сіль. Для приготування страви розділіть пасту на дві частини, одну частину – відваріть в окропі, іншу – в каструлі з розігрітою олією, обсмажте декілька хвилин. Помийте свіжий чебрець, розмарин, шавлію, подрібніть ножем. Почистіть від шкірки цибулю, часник, подрібніть ножем. Перець чилі, наріжте скибочками. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю, додайте перець чилі, відварений нут, часник з травами. Далі – додайте бульйон, перемішайте, додайте два види пасти, готуйте декілька хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного! Рецепт пасти з нутом від Марко Черветті у відео: