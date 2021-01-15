Паста з нутом: рецепт від італійського шеф-кухаря Марко Черветті
Що може бути краще пасти? Тільки унікальна паста! Марко Черветті поділився рецептом пасти з нутом. Як правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Пасту готують з нутом і додаванням ароматних трав, яка сподобається усім.
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Паста з нутом
- Для приготування страви розділіть пасту на дві частини, одну частину – відваріть в окропі, іншу – в каструлі з розігрітою олією, обсмажте декілька хвилин.
- Помийте свіжий чебрець, розмарин, шавлію, подрібніть ножем. Почистіть від шкірки цибулю, часник, подрібніть ножем. Перець чилі, наріжте скибочками.
- На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю, додайте перець чилі, відварений нут, часник з травами. Далі – додайте бульйон, перемішайте, додайте два види пасти, готуйте декілька хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт пасти з нутом від Марко Черветті у відео:
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