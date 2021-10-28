В переводе с персидского языка плов означает "сваренный рис". Его главное преимущество – составляющие в нем могут меняться в зависимости от персональных предпочтений. Основу плова всегда составляет рис, который тушат с добавлением овощей, а также мяса, приправ и специй.

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Прекрасной вариацией этого блюда станет плов из курятины с запеченным чесноком. Целый чеснок с неочищенными головками придаст блюду особый аромат. Это блюдо еще великолепно тем, что для него не требуется много принадлежностей или сложных кулинарных манипуляций.

Рецепт плова с курицей

Время: 1 час

Порций: 4

Великолепное восточное блюдо / Фото Інстаграм anny cooking

Ингредиенты:

2 куриных филе;

1 большой лук;

1 большая морковь;

3 – 4 дольки чеснока + 1 головка (по желанию);

350 грамм пропаренного длиннозернистого риса;

600 миллилитров воды;

50 миллилитров масла;

соль, перец, приправа к плову по вкусу;

2 лавровых листочка.

Приготовление:

Очищенную морковь следует нарезать соломкой, лук и куриное филе на средние кубики. Куриное филе солим, перчим и тщательно вымешиваем. В большую сковороду наливаем растительное масло и поджариваем на нем до прозрачности лук. Добавляем филе и жарим еще 5 минут. Добавляем морковь и жарим все ингредиенты еще 5 минут. Заливаем все компоненты водой, добавляем рис, приправу к плову, соль, очищенный чеснок и отдельно головку чеснока. Сверху кладем два лавровых листика и накрываем крышкой. Плов доводим до кипения, после чего убавляем огонь и оставляем его на плите еще на 17 минут. После того как пройдет отведенное время, отставляем блюдо с горячей поверхности и оставляем на 3 минуты под крышкой настаиваться.

Приятного аппетита!

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Текст публикации anny cooking:

Плов с курицей

Ингредиенты на большую порцию:

2 куриных филе

1 большой лук

1 большая морковь

3-4 дольки чеснока + 1 головка (по желанию)

350 г пропаренного длиннозернистого риса

600 мл воды

50 мл масла, соль, перец, приправа к плову, 2 лавровых листика Приготовление:

Если готовите на 2-х, готовьте половину порции. Нарезаем соломкой морковь, кубиком лук, кубиком филе и сразу его солим и перчим.

В большую сковороду наливаем масло, поджариваем до прозрачности лук, добавляем филе и жарим еще 5 мин, помешивая, добавляем морковь и снова жарим 5 мин.

Заливаем водой, добавляем рис, 1/3 ст.л. приправы к плову, солим(~1/3 ст.л. с горкой), добавляем очищенный чеснок и головку чеснока, кладем сверху два лавровых листочка и накрываем крышкой.

Доводим до кипения плов, и убавляем огонь до умеренного, готовим ~17 мин и выключаем огонь. Не снимая крышку, дайте плову настояться 3 мин.