Пальчики оближешь: готовим сочный куриный плов на сковороде
Источник:Інстаграм anny cooking
Плов с курицей – это очень вкусное блюдо. Оно может стать прекрасным обедом для всей семьи или питательным ланчем на работу.
В переводе с персидского языка плов означает "сваренный рис". Его главное преимущество – составляющие в нем могут меняться в зависимости от персональных предпочтений. Основу плова всегда составляет рис, который тушат с добавлением овощей, а также мяса, приправ и специй.
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Прекрасной вариацией этого блюда станет плов из курятины с запеченным чесноком. Целый чеснок с неочищенными головками придаст блюду особый аромат. Это блюдо еще великолепно тем, что для него не требуется много принадлежностей или сложных кулинарных манипуляций.
Рецепт плова с курицей
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- 1 большой лук;
- 1 большая морковь;
- 3 – 4 дольки чеснока + 1 головка (по желанию);
- 350 грамм пропаренного длиннозернистого риса;
- 600 миллилитров воды;
- 50 миллилитров масла;
- соль, перец, приправа к плову по вкусу;
- 2 лавровых листочка.
Приготовление:
- Очищенную морковь следует нарезать соломкой, лук и куриное филе на средние кубики.
- Куриное филе солим, перчим и тщательно вымешиваем. В большую сковороду наливаем растительное масло и поджариваем на нем до прозрачности лук. Добавляем филе и жарим еще 5 минут.
- Добавляем морковь и жарим все ингредиенты еще 5 минут.
- Заливаем все компоненты водой, добавляем рис, приправу к плову, соль, очищенный чеснок и отдельно головку чеснока. Сверху кладем два лавровых листика и накрываем крышкой.
- Плов доводим до кипения, после чего убавляем огонь и оставляем его на плите еще на 17 минут.
- После того как пройдет отведенное время, отставляем блюдо с горячей поверхности и оставляем на 3 минуты под крышкой настаиваться.
Приятного аппетита!
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Текст публикации anny cooking:
Плов с курицей
Ингредиенты на большую порцию:
2 куриных филе
1 большой лук
1 большая морковь
3-4 дольки чеснока + 1 головка (по желанию)
350 г пропаренного длиннозернистого риса
600 мл воды
50 мл масла, соль, перец, приправа к плову, 2 лавровых листика Приготовление:
Если готовите на 2-х, готовьте половину порции. Нарезаем соломкой морковь, кубиком лук, кубиком филе и сразу его солим и перчим.
В большую сковороду наливаем масло, поджариваем до прозрачности лук, добавляем филе и жарим еще 5 мин, помешивая, добавляем морковь и снова жарим 5 мин.
Заливаем водой, добавляем рис, 1/3 ст.л. приправы к плову, солим(~1/3 ст.л. с горкой), добавляем очищенный чеснок и головку чеснока, кладем сверху два лавровых листочка и накрываем крышкой.
Доводим до кипения плов, и убавляем огонь до умеренного, готовим ~17 мин и выключаем огонь. Не снимая крышку, дайте плову настояться 3 мин.