Такого вы еще точно не ели: готовим фантастические палюшки с крапивой
24 июля 2024, 23:54Читати новину українською
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Крапива – идеальный ингредиент для летних блюд. Она придает особый вкус и аромат.
Советуем приготовить эти вкусные палюшки. Однако не расстраивайтесь, если не знаете, где взять крапиву, ведь ее можно заменить шпинатом.
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Палюшки с крапивой
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов запеченного картофеля;
– 1 маленькое яйцо;
– 70 граммов бланшированной крапивы;
– 50 – 70 твердого сухого сыра;
– 130 граммов муки;
– соль, мускатный орех по вкусу.
Смотрите, как готовить палюшки с крапивой: видео
Приготовление:
- Картофель предварительно помойте, проколите вилкой и запеките до готовности. Также его можно просто отварить на среднем огне, а затем очистить и натереть горячим.
- Отдельно бланшируйте молодые верхние листья крапивы, далее хорошо отожмите их и в блендере взбейте в пюре вместе с целым сырым яйцом.
- К натертому картофелю добавьте пюре из крапивы, соль, муку, натертый сыр, мускатный орех и замесите тесто.
- Далее сформируйте из теста небольшие изделия, похожие по размеру на мизинец, и отварите в подсоленной воде. Подавайте с любимым соусом.