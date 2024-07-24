Такого вы еще точно не ели: готовим фантастические палюшки с крапивой

Крапива – идеальный ингредиент для летних блюд. Она придает особый вкус и аромат.

Советуем приготовить эти вкусные палюшки. Однако не расстраивайтесь, если не знаете, где взять крапиву, ведь ее можно заменить шпинатом.

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Палюшки с крапивой

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

– 500 граммов запеченного картофеля;– 1 маленькое яйцо;– 70 граммов бланшированной крапивы;– 50 – 70 твердого сухого сыра;– 130 граммов муки;– соль, мускатный орех по вкусу.

Смотрите, как готовить палюшки с крапивой: видео

Приготовление: