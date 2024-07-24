Радимо приготувати ці смачні палюшки. Проте не засмучуйтесь, якщо не знаєте, де взяти кропиву, адже її можна замінити шпинатом.

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Палюшки з кропивою

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати палюшки з кропивою: відео

Приготування:

  1. Картоплю попередньо помийте, проколіть виделкою і запечіть до готовності. Також її можна просто відварити на середньому вогні, а потім очистити та натерти гарячою.
  2. Окремо бланшуйте молоді верхні листя кропиви, далі добре відтисніть їх та в блендері збийте у пюре разом з цілим сирим яйцем.
  3. До натертої картоплі додайте пюре з кропиви, сіль, борошно, натертий сир, мускатний горіх і замісіть тісто.
  4. Далі сформуйте з тіста невеличкі вироби, схожі за розміром на мізинець, і відваріть у підсоленій воді. Подавайте з улюбленим соусом.