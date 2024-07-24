Радимо приготувати ці смачні палюшки. Проте не засмучуйтесь, якщо не знаєте, де взяти кропиву, адже її можна замінити шпинатом.
Варто спробувати Ви цього точно не знали: Ярославський розкрив секрет найсмачніших кабачкових оладок
Палюшки з кропивою
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати палюшки з кропивою: відео
Приготування:
- Картоплю попередньо помийте, проколіть виделкою і запечіть до готовності. Також її можна просто відварити на середньому вогні, а потім очистити та натерти гарячою.
- Окремо бланшуйте молоді верхні листя кропиви, далі добре відтисніть їх та в блендері збийте у пюре разом з цілим сирим яйцем.
- До натертої картоплі додайте пюре з кропиви, сіль, борошно, натертий сир, мускатний горіх і замісіть тісто.
- Далі сформуйте з тіста невеличкі вироби, схожі за розміром на мізинець, і відваріть у підсоленій воді. Подавайте з улюбленим соусом.