Радимо приготувати ці смачні палюшки. Проте не засмучуйтесь, якщо не знаєте, де взяти кропиву, адже її можна замінити шпинатом.

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Палюшки з кропивою

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів запеченої картоплі;

– 1 маленьке яйце;

– 70 грамів бланшованої кропиви;

– 50 – 70 твердого сухого сиру;

– 130 грамів борошна;

– сіль, мускатний горіх до смаку.

Дивіться, як готувати палюшки з кропивою: відео

Приготування:

Картоплю попередньо помийте, проколіть виделкою і запечіть до готовності. Також її можна просто відварити на середньому вогні, а потім очистити та натерти гарячою. Окремо бланшуйте молоді верхні листя кропиви, далі добре відтисніть їх та в блендері збийте у пюре разом з цілим сирим яйцем. До натертої картоплі додайте пюре з кропиви, сіль, борошно, натертий сир, мускатний горіх і замісіть тісто. Далі сформуйте з тіста невеличкі вироби, схожі за розміром на мізинець, і відваріть у підсоленій воді. Подавайте з улюбленим соусом.

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