Советуем приготовить эти вкусные палюшки. Однако не расстраивайтесь, если не знаете, где взять крапиву, ведь ее можно заменить шпинатом.

Стоит попробовать Вы этого точно не знали: Ярославский раскрыл секрет самых вкусных кабачковых оладий

Палюшки с крапивой

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов запеченного картофеля;

– 1 маленькое яйцо;

– 70 граммов бланшированной крапивы;

– 50 – 70 твердого сухого сыра;

– 130 граммов муки;

– соль, мускатный орех по вкусу.

Смотрите, как готовить палюшки с крапивой: видео

Приготовление:

Картофель предварительно помойте, проколите вилкой и запеките до готовности. Также его можно просто отварить на среднем огне, а затем очистить и натереть горячим. Отдельно бланшируйте молодые верхние листья крапивы, далее хорошо отожмите их и в блендере взбейте в пюре вместе с целым сырым яйцом. К натертому картофелю добавьте пюре из крапивы, соль, муку, натертый сыр, мускатный орех и замесите тесто. Далее сформируйте из теста небольшие изделия, похожие по размеру на мизинец, и отварите в подсоленной воде. Подавайте с любимым соусом.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков.