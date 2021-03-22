Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом домашних пончиков к борщу, которые она приготовила вместе с дочкой Верой.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала поклонникам, как пекла пончики к борщу с родителями, что чувствовала при этом и как учит свою дочь готовить блюдо по семейному рецепту.

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Ольга Мартыновская пытается передать дочери Вере любовь к кулинарии и научить ее готовить по семейным рецептам.

Девушка призналась, что когда сама была ребенком в ее семье была традиция готовить огромную кастрюлю борща и печь к нему ароматные пончики с чесноком.

Мне всегда нравилось смотреть как мама замешивает тесто, как оно растет и поднимается, – прокомментировала Ольга Мартыновская.

Своим семейным рецептом шеф-повар поделилась не только с дочкой, но и со своими поклонниками.

И вот сейчас я решила испечь мамины пончики уже со своей Веруней, чтобы передать ей наши семейные традиции. И ей, так же как и мне в свое время, интересно узнать почему тесто растет, – отметила шеф-повар.

Рецепт пончиков к борщу

Ингредиенты:

– 150 мл теплой воды;

– 1 ст. л сахара;

– щепотка соли;

– 20 – 25 г свежих дрожжей;

– мука;

– зелень;

– чеснок;

– растительное масло.