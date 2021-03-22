Ольга Мартыновская поделилась рецептом пончиков к борщу, которые пекла в детстве
Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом домашних пончиков к борщу, которые она приготовила вместе с дочкой Верой.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала поклонникам, как пекла пончики к борщу с родителями, что чувствовала при этом и как учит свою дочь готовить блюдо по семейному рецепту.
Читайте также Сырные лепешки на кефире: вкусный рецепт для завтрака
Ольга Мартыновская пытается передать дочери Вере любовь к кулинарии и научить ее готовить по семейным рецептам.
Девушка призналась, что когда сама была ребенком в ее семье была традиция готовить огромную кастрюлю борща и печь к нему ароматные пончики с чесноком.
Мне всегда нравилось смотреть как мама замешивает тесто, как оно растет и поднимается, – прокомментировала Ольга Мартыновская.
Своим семейным рецептом шеф-повар поделилась не только с дочкой, но и со своими поклонниками.
И вот сейчас я решила испечь мамины пончики уже со своей Веруней, чтобы передать ей наши семейные традиции. И ей, так же как и мне в свое время, интересно узнать почему тесто растет, – отметила шеф-повар.
Рецепт пончиков к борщу
- Вылейте теплую воду в миску, добавьте сахар, дрожжи и перемешайте.
- Добавьте к опаре муку, растительное масло, щепотку соли и замесите тесто.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте.
- Готовое тесто разомните руками, подсыпьте немного муки и еще раз разомните.
- Разделите тесто на кусочки, сформируйте шарики и выложите в противень смазанный маслом.
- Выпекайте пончики до готовности в разогретой духовке до 180-190 градусов.
- Смажьте готовые пончики соусом из измельченной зелени, чеснока и масла. Приятного аппетита!
Поделиться новостью