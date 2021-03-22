Ольга Мартиновська поділилась рецептом пампушків до борщу, котрі пекла в дитинстві
Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом домашніх пампушків до борщу, котрі вона приготувала разом з донькою Вірою.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як пекла пампушки до борщу з батьками, що відчувала при цьому та як вчить свою доньку готувати страву за сімейним рецептом.
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Ольга Мартиновська намагається передати доньці Вірі любов до кулінарії та навчити її готувати за сімейними рецептами.
Дівчина зізналася, що коли сама була дитиною у її сім'ї була традиція готувати величезну каструлю борщу та пекти до нього ароматні пампушки з часником.
Мені завжди подобалося дивитися як мама замішує тісто, як воно росте та підіймається, – прокоментувала Ольга Мартиновська.
Своїм сімейним рецептом шеф-кухар поділилася не тільки з донькою, а й зі своїми шанувальниками.
І от зараз я вирішила спекти мамині пампушки вже зі своєю Вірунею аби передати їй наші сімейні традиції. І їй, так само як і мені свого часу, цікаво дізнатися чому тісто росте, – відзначила шеф-кухар.
Рецепт пампушків до борщу
- Вилийте теплу воду в миску, додайте цукор, дріжджі та перемішайте.
- Додайте до опари борошно, рослинну олію, дрібку солі та замісіть тісто.
- Накрийте тісто рушником та залишіть в теплому місці підрости.
- Готове тісто розімніть руками, підсипте трохи борошна та ще раз розімніть.
- Розділіть тісто на шматочки, сформуйте кульки та викладіть у деко змащене олією.
- Випікайте пампушки до готовності у розігрітій духовці до 180-190 градусів.
- Змастіть готові пампушки соусом з подрібненої зелені, часнику та олії. Смачного!
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