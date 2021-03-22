Ольга Мартиновська поділилася смачним рецептом домашніх пампушків до борщу, котрі вона приготувала разом з донькою Вірою.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, як пекла пампушки до борщу з батьками, що відчувала при цьому та як вчить свою доньку готувати страву за сімейним рецептом.

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Ольга Мартиновська намагається передати доньці Вірі любов до кулінарії та навчити її готувати за сімейними рецептами.

Дівчина зізналася, що коли сама була дитиною у її сім'ї була традиція готувати величезну каструлю борщу та пекти до нього ароматні пампушки з часником.

Мені завжди подобалося дивитися як мама замішує тісто, як воно росте та підіймається, – прокоментувала Ольга Мартиновська.

Своїм сімейним рецептом шеф-кухар поділилася не тільки з донькою, а й зі своїми шанувальниками.

І от зараз я вирішила спекти мамині пампушки вже зі своєю Вірунею аби передати їй наші сімейні традиції. І їй, так само як і мені свого часу, цікаво дізнатися чому тісто росте, – відзначила шеф-кухар.

Рецепт пампушків до борщу

Інгредієнти:

– 150 мл теплої води;

– 1 ст. л цукру;

– дрібка солі;

– 20 – 25 г свіжих дріжджів;

– борошно;

– зелень;

– часник;

– рослинна олія.