Нежные и чрезвычайно вкусные лепешки с сыром станут одним из ваших любимых завтраков – мы уверены!

Вкуснейший рецепт лепешек с сыром придется по вкусу каждому члену вашей семьи. Что касается выбора начинки, вы можете выбрать любой ваш любимый сыр, как твердый, так и голубой или мягкий.

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Лепешки на кефире готовятся очень быстро, у вас еще останется время на хобби, или утренние сборы на работу.

Рецепт лепешек с сыром

Расчет рецепта на 8 порций.

Ингредиенты:

– 200 г густого кефира;

– 100 мл теплой воды;

– 300 мл теплого молока;

– 700 г муки;

– 5 г соли;

– 1 ч. л меда;

– 10 г сухих дрожжей;

– 5 г разрыхлителя;

– 500 г сулугуни;

– 300 г моцареллы;

– брынза по желанию.