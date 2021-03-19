Сырные лепешки на кефире: вкусный рецепт для завтрака
Нежные и чрезвычайно вкусные лепешки с сыром станут одним из ваших любимых завтраков – мы уверены!
Источник:инстаграм Алисы Купер
Вкуснейший рецепт лепешек с сыром придется по вкусу каждому члену вашей семьи. Что касается выбора начинки, вы можете выбрать любой ваш любимый сыр, как твердый, так и голубой или мягкий.
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Лепешки на кефире готовятся очень быстро, у вас еще останется время на хобби, или утренние сборы на работу.
Рецепт лепешек с сыром
Расчет рецепта на 8 порций.
- Смешайте муку, соль, дрожжи и разрыхлитель.
- Прогрейте молоко и мед.
- По очереди добавляйте теплую воду, молоко и кефир в сухую смесь из муки. Замесите тесто – около 5 минут.
- Заверните готовое тесто в слой пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 1 – 2 часа.
- Натрите на грубой терке сыр.
- Готовое тесто разделите на 8 порций. Каждую из них раскатайте скалкой, выложите начинку и плотно защепите края.
- Еще раз раскатайте уже сформированную лепешку.
- Смажьте сковородку маслом или сливочным маслом, разогрейте и обжаривайте лепешки с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой. 3 – 4 минут под крышкой на одну сторону будет достаточно.
- Подавайте лепешки к столу горячими. Приятного аппетита!
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