Пышный итальянский кулич, который долго не черствеет: рецепт панетоне от участницы "МастерШеф"

29 апреля 2024, 17:59
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Источник:

olga_riabenko_

Многие украинцы просто обожают панетоне. Попробуйте также приготовить итальянский кулич на Пасху.

Суперфиналистка проекта "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Панетоне

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов сухофруктов;
– 1 апельсин;
– 30 миллилитров рома.
Опара:
– 180 миллилитров теплого молока;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 100 граммов муки.
Первое тесто:
– 30 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 130 граммов муки.
Второе тесто:
– 180 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 3 желтка;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 300 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 120 граммов масла.
Макаронаж:
– 120 граммов сахарной пудры;
– 60 граммов миндальной муки;
– 2 белка;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– миндальные лепестки.

Приготовление:

  1. Сухофрукты залейте соком апельсина и ромом. Добавьте апельсиновую цедру и оставьте на ночь.
  2. Для опары смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами. Поставьте в разогретую до 37 градусов духовку на 30 минут.
  3. Далее в опару добавьте все ингредиенты для первого теста. Смешайте до однородной массы и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовку при 37 градусах.
  4. После этого добавьте в первое тесто все ингредиенты для второго, кроме масла. Замешивайте 15 минут.
  5. Холодное масло порежьте кубиком и разделите на три части. Добавляйте его в тесто постепенно. После последней части масла замешивайте тесто еще 15 минут. Далее добавьте сухофрукты.
  6. Поставьте тесто в тепло на 2 – 3 часа (до увеличения в 2,5 раза). Каждый час вытягивайте тесто.
  7. Разделите его на равные части. Сформируйте шарики и выложите их в формы. Поставьте в тепло до полного подъема.
  8. Чтобы сделать макаронаж, смешайте все ингредиенты до однородности. Переложите в кондитерский мешок и нанесите на пасочки.
  9. Посыпьте миндальными лепестками и пудрой. Выпекайте панетоне в разогретой до 175 градусов духовке 35 минут.
  10. Готовые куличи проколите по дну шпажками и подвесьте вниз верхушками до полного остывания.
Ищете рецепт вкусного кулича? Попробуйте приготовить с апельсиновой цедрой – его аромат поразит каждого.
Автор: Ольга Котів