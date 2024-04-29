Пышный итальянский кулич, который долго не черствеет: рецепт панетоне от участницы "МастерШеф"
29 апреля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Многие украинцы просто обожают панетоне. Попробуйте также приготовить итальянский кулич на Пасху.
Суперфиналистка проекта "МастерШеф" Ольга Рябенко рассказала свой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"
Панетоне
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 250 граммов сухофруктов;
– 1 апельсин;
– 30 миллилитров рома.
Опара:
– 180 миллилитров теплого молока;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 100 граммов муки.
Первое тесто:
– 30 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 130 граммов муки.
Второе тесто:
– 180 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 3 желтка;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 300 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 120 граммов масла.
Макаронаж:
– 120 граммов сахарной пудры;
– 60 граммов миндальной муки;
– 2 белка;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– миндальные лепестки.
Приготовление:
- Сухофрукты залейте соком апельсина и ромом. Добавьте апельсиновую цедру и оставьте на ночь.
- Для опары смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами. Поставьте в разогретую до 37 градусов духовку на 30 минут.
- Далее в опару добавьте все ингредиенты для первого теста. Смешайте до однородной массы и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовку при 37 градусах.
- После этого добавьте в первое тесто все ингредиенты для второго, кроме масла. Замешивайте 15 минут.
- Холодное масло порежьте кубиком и разделите на три части. Добавляйте его в тесто постепенно. После последней части масла замешивайте тесто еще 15 минут. Далее добавьте сухофрукты.
- Поставьте тесто в тепло на 2 – 3 часа (до увеличения в 2,5 раза). Каждый час вытягивайте тесто.
- Разделите его на равные части. Сформируйте шарики и выложите их в формы. Поставьте в тепло до полного подъема.
- Чтобы сделать макаронаж, смешайте все ингредиенты до однородности. Переложите в кондитерский мешок и нанесите на пасочки.
- Посыпьте миндальными лепестками и пудрой. Выпекайте панетоне в разогретой до 175 градусов духовке 35 минут.
- Готовые куличи проколите по дну шпажками и подвесьте вниз верхушками до полного остывания.