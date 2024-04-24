Выпечка будет воздушной и в меру сладкой. Такой кулич точно станет украшением пасхальной корзины.
Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку
Пасхальный кулич с апельсиновой цедрой
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Масло комнатной температуры переложите в миску для взбивания. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также соль. Взбейте миксером примерно 3 минуты. Масло должно побелеть.
- Далее по одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого.
- Натрите цедру с помытого апельсина. Далее разрежьте его пополам и выжмите сок.
- Добавьте цедру к масляной массе, перемешайте и постепенно добавьте сок. Все снова хорошо перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем. Добавьте ее к маслу за 3 раза, постоянно помешивая.
- Хорошо промытый или запаренный изюм тоже добавьте в тесто и вымешайте.
- Переложите тесто в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
- Для глазури смешайте сок и пудру. Полейте ею готовые пасочки.