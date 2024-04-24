Выпечка будет воздушной и в меру сладкой. Такой кулич точно станет украшением пасхальной корзины.

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Пасхальный кулич с апельсиновой цедрой

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Масло комнатной температуры переложите в миску для взбивания. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также соль. Взбейте миксером примерно 3 минуты. Масло должно побелеть.
  2. Далее по одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого.
  3. Натрите цедру с помытого апельсина. Далее разрежьте его пополам и выжмите сок.
  4. Добавьте цедру к масляной массе, перемешайте и постепенно добавьте сок. Все снова хорошо перемешайте.
  5. Муку смешайте с разрыхлителем. Добавьте ее к маслу за 3 раза, постоянно помешивая.
  6. Хорошо промытый или запаренный изюм тоже добавьте в тесто и вымешайте.
  7. Переложите тесто в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
  8. Для глазури смешайте сок и пудру. Полейте ею готовые пасочки.