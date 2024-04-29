Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Панетоне
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Сухофрукти залийте соком апельсина та ромом. Додайте апельсинову цедру та залиште на ніч.
- Для опари змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами. Поставте в розігріту до 37 градусів духовку на 30 хвилин.
- Далі в опару додайте всі інгредієнти для першого тіста. Змішайте до однорідної маси та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовку при 37 градусах.
- Після цього додайте в перше тісто всі інгредієнти для другого, окрім масла. Замішуйте 15 хвилин.
- Холодне масло поріжте кубиком та розділіть на три частини. Додавайте його в тісто поступово. Після останньої частини масла замішуйте тісто ще 15 хвилин. Далі додайте сухофрукти.
- Поставте тісто в тепло на 2 – 3 години (до збільшення у 2,5 раза). Кожну годину витягуйте тісто.
- Розділіть його на рівні частини. Сформуйте кульки та викладіть їх у форми. Поставте в тепло до повного підйому.
- Щоб зробити макаронаж, змішайте всі інгредієнти до однорідності. Перекладіть в кондитерський мішок і нанесіть на пасочки.
- Посипте мигдалевими пелюстками та пудрою. Випікайте панетоне у розігрітій до 175 градусів духовці 35 хвилин.
- Готові паски проколіть по дну шпажками та підвісьте вниз верхівками до повного охолодження.