Этот торт состоит из нескольких слоев коржей, нежного крема, начинки из джема и сладкого безе. По легенде, его назвали в честь одной из любимых Наполеона – польской аристократки пани Валевской.

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Торт "Пани Валевская" – пошаговый рецепт

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов джема из смородины;

– 50 граммов грецких орехов или миндаля;

– 220 – 250 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 граммов сахара;

– 3 желтка. Меренга:

– 120 граммов сахарной пудры;

– 4 белка;

– половина столовой ложки крахмала. Крем:

– 250 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– ванильный сахар по вкусу;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 желток;

– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

В глубокую миску высыпьте большую часть муки, разрыхлитель и мягкое сливочное масло. Протрите ингредиенты вилкой, после чего добавьте сахар и желтки. Замесите тесто, добавляя оставшуюся муку. Разделите тесто на две части. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите тесто. Равномерно распределите его по поверхности. Сформируйте два коржа. Можно сделать один большой корж и разрезать его уже после выпекания. Для меренги яичные белки хорошо взбейте. Добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать смесь. Всыпьте крахмал и аккуратненько перемешайте. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Сверху на тесто ложкой выложите джем. Далее на джем аккуратно выложите меренгу и посыпьте измельченными орехами. Выпекайте коржи около 40 – 50 минут. В небольшую кастрюлю вылейте молоко. Далее добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал, муку и желток. Тщательно все перемешайте и варите на слабом огне до загустения. Постоянно помешивайте смесь, чтобы не допустить пригорания. После того, как смесь загустеет, снимите с огня и дайте остыть. После этого во взбитое сливочное масло постепенно добавьте крем, продолжая взбивать. Выньте коржи из духовки и дайте им остыть. Очень аккуратно намажьте один из коржей кремом, а второй корж уложите сверху. После чего поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь.

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