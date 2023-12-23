Цей пляцок складається з декількох шарів коржів, ніжного крему, начинки з джему і солодкого безе. За легендою, його назвали на честь однієї з коханих Наполеона – польської аристократки пані Валевської.

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Торт "Пані Валевська" – покроковий рецепт

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів джему зі смородини;

– 50 грамів волоських горіхів чи мигдалю;

– 220 – 250 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів цукру;

– 3 жовтки. Меренга:

– 120 грамів цукрової пудри;

– 4 білки;

– половина столової ложки крохмалю. Крем:

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів цукру;

– ванільний цукор до смаку;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 жовток;

– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

У глибоку миску висипте більшу частину борошна, розпушувач і м'яке вершкове масло. Перетріть інгредієнти виделкою, після чого додайте цукор і жовтки. Замісіть тісто, додаючи борошно, яке залишилося. Розділіть тісто на 2 частини. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть тісто. Рівномірно розподіліть його по поверхні. Сформуйте два коржі. Можна також зробити один великий корж і розрізати його вже після випікання. Для меренги яєчні білки добре збийте. Додайте цукрову пудру, продовжуючи збивати суміш. Всипте крохмаль і акуратно перемішайте. Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Зверху на тісто ложкою викладіть джем. Далі на джем акуратно викладіть меренгу і посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі близько 40 – 50 хвилин. У невелику каструлю вилийте молоко. Далі додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно і жовток. Ретельно все перемішайте і варіть на слабкому вогні до загусання. Постійно помішуйте суміш, щоб не допустити пригорання. Після того, як суміш загусне, зніміть з вогню і дайте охолонути. Після цього в збите вершкове масло поступово додайте крем, продовжуючи збивати. Вийміть коржі з духовки й дайте їм охолонути. Дуже акуратно намастіть один із коржів кремом, а другий корж покладіть зверху. Після чого поставте торт в холодильник на кілька годин або на ніч.

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