Цей пляцок складається з декількох шарів коржів, ніжного крему, начинки з джему і солодкого безе. За легендою, його назвали на честь однієї з коханих Наполеона – польської аристократки пані Валевської.
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Торт "Пані Валевська" – покроковий рецепт
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- У глибоку миску висипте більшу частину борошна, розпушувач і м'яке вершкове масло. Перетріть інгредієнти виделкою, після чого додайте цукор і жовтки. Замісіть тісто, додаючи борошно, яке залишилося. Розділіть тісто на 2 частини.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть тісто. Рівномірно розподіліть його по поверхні. Сформуйте два коржі. Можна також зробити один великий корж і розрізати його вже після випікання.
- Для меренги яєчні білки добре збийте. Додайте цукрову пудру, продовжуючи збивати суміш. Всипте крохмаль і акуратно перемішайте.
- Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Зверху на тісто ложкою викладіть джем. Далі на джем акуратно викладіть меренгу і посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі близько 40 – 50 хвилин.
- У невелику каструлю вилийте молоко. Далі додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно і жовток. Ретельно все перемішайте і варіть на слабкому вогні до загусання. Постійно помішуйте суміш, щоб не допустити пригорання. Після того, як суміш загусне, зніміть з вогню і дайте охолонути. Після цього в збите вершкове масло поступово додайте крем, продовжуючи збивати.
- Вийміть коржі з духовки й дайте їм охолонути. Дуже акуратно намастіть один із коржів кремом, а другий корж покладіть зверху. Після чого поставте торт в холодильник на кілька годин або на ніч.