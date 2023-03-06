Быстрый перекус, от которого не откажется никто: готовим панини с ветчиной и сыром

6 марта 2023, 21:40
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Источник:

Prepisy

Панини – это вариант вкусного перекуса, покоривший всех своей легкостью. Готовить этот итальянский бутерброд очень просто, а насладиться его вкусом можно в любой момент.

Панини трудно назвать блюдом, которое только набирает популярность, ведь оно уже нашла ценителей по всему миру. Булочка, сыр, ветчина, легкое запекание – и вкусный перекус на все случаи жизни уже готов.

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Рецепт панини с ветчиной и сыром

Время: 30 минут

Порций: 4

Перекус, который обожают все / Фото Pixabay

Ингредиенты:

4 хлеба панини;
– 4 ломтика ветчины;
– 8 ломтиков сыра;
– 2 помидора;
– 100 грамм сушеных помидоров (по желанию);
– пучок базилика;
– несколько черных оливок (по желанию);
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– горсть руколы.

Приготовление:

  • В блендер кладем помидоры, базилик, поливаем двумя ложками масла и взбиваем в однородную пасту.
  • Хлеб разрезаем пополам. Обе части смазываем пастой.
  • Помидоры и оливки нарезаем кружочками. На хлеб выкладываем ломтик ветчины, два ломтика сыра, сверху добавляем помидор и оливки. Накрываем второй половиной хлеба.
  • Запекаем панини в бутерброднице, чтобы булка была хрустящей, а сыр расплавился.
  • Руколу смешиваем с оставшимся маслом. Панини разрезаем пополам по диагонали и подаем с салатом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська