Паніні важко назвати стравою, яка лише набирає популярність, адже вона вже знайшла поціновувачів по всьому світу. Булочка, сир, шинка, легке припікання – і смачний перекус на всі випадки життя вже готовий.

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Рецепт паніні з шинкою та сиром

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Перекус, який обожнюють усі / Фото Pixabay

Інгредієнти: – 4 хлібини паніні;

– 4 скибки шинки;

– 8 скибочок сиру;

– 2 помідори;

– 100 грамів сушених помідорів (за бажанням);

– пучок базиліку;

– кілька чорних оливок (за бажанням);

– 4 столові ложки оливкової олії;

– жменя руколи.

Приготування:

У блендер кладемо помідори, базилік, поливаємо двома ложками олії та збиваємо в однорідну пасту.

Хліб розрізаємо навпіл. Обидві частини змащуємо пастою.

Помідори та оливки нарізаємо кружечками. На хліб викладаємо скибочку шинки, дві скибки сиру, зверху додаємо помідор та оливки. Накриваємо другою половиною хліба.

Запікаємо паніні у бутербродниці, щоб булка була хрусткою, а сир розплавився.

Руколу змішуємо з олією, яка залишилася. Паніні розрізаємо навпіл по діагоналі та подаємо з салатом.

Смачного!