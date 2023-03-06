Панини трудно назвать блюдом, которое только набирает популярность, ведь оно уже нашла ценителей по всему миру. Булочка, сыр, ветчина, легкое запекание – и вкусный перекус на все случаи жизни уже готов.

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Рецепт панини с ветчиной и сыром

Время: 30 минут

Порций: 4

Перекус, который обожают все / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 4 хлеба панини;

– 4 ломтика ветчины;

– 8 ломтиков сыра;

– 2 помидора;

– 100 грамм сушеных помидоров (по желанию);

– пучок базилика;

– несколько черных оливок (по желанию);

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– горсть руколы.

Приготовление:

В блендер кладем помидоры, базилик, поливаем двумя ложками масла и взбиваем в однородную пасту.

Хлеб разрезаем пополам. Обе части смазываем пастой.

Помидоры и оливки нарезаем кружочками. На хлеб выкладываем ломтик ветчины, два ломтика сыра, сверху добавляем помидор и оливки. Накрываем второй половиной хлеба.

Запекаем панини в бутерброднице, чтобы булка была хрустящей, а сыр расплавился.

Руколу смешиваем с оставшимся маслом. Панини разрезаем пополам по диагонали и подаем с салатом.

Приятного аппетита!