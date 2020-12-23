Панна котта один из самых любимых десертов итальянцев, да и у нас почти в каждом ресторанные шеф-повара предлагают гостям свои интерпретации этого изысканного десерта. Мы подготовили для вас рецепт классического десерта, который под силу приготовить каждому!

Панна котта в переводе с итальянского "Вареные сливки" – это нежный итальянский десерт на основе сливок и ванили. SmachnoNews подготовил для вас пошаговый рецепт приготовления классической панна котты с ванилью.

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Его подают либо в формочках или на красивых десертных тарелках. Лучше всего панна котта смакует со свежими фруктами, ягодными кюли или шоколадным ганашем.

Как приготовить панна котту

Ингредиенты:

– 8 г листового желатина;

– 250 г сливок 33%;

– 60 г сахара;

– 1 стручок ванили;

– 50 г воды.