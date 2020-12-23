Рецепт дня: классическая панна котта – итальянский десерт на сливках
Панна котта один из самых любимых десертов итальянцев, да и у нас почти в каждом ресторанные шеф-повара предлагают гостям свои интерпретации этого изысканного десерта. Мы подготовили для вас рецепт классического десерта, который под силу приготовить каждому!
Панна котта в переводе с итальянского "Вареные сливки" – это нежный итальянский десерт на основе сливок и ванили. SmachnoNews подготовил для вас пошаговый рецепт приготовления классической панна котты с ванилью.
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Его подают либо в формочках или на красивых десертных тарелках. Лучше всего панна котта смакует со свежими фруктами, ягодными кюли или шоколадным ганашем.
Как приготовить панна котту
- Замочите желатин в холодной воде и оставьте его набухнуть на несколько минут.
- Стручок ванили разрежьте вдоль, выньте лезвием ножа семена из обеих половинок.
- Вылейте сливки и молоко в кастрюлю, прогрейте их и добавьте семена ванили и стручок. Как только смесь закипит, снимите ее с огня и перемешайте. Высыпьте сахар – перемешайте.
Рецепт панна котты
- Разбухший лист желатина добавьте в молочную смесь и осторожно перемешивайте до полного его растворения.
Как приготовить панна котту
- В заранее подготовленные силиконовые формы разлейте заготовку на панна котту и отправьте в холодильник на 5-6 часов.
Формируем десерт в силиконовых формах
- Чтобы легко вынуть десерт из формы вы можете дополнительно отправить ее в морозилку, или слегка погрузить на несколько секунд в кипяток.
- Подавайте готовую панна котту с фруктовыми или ягодными джемами, сиропами или шоколадным ганашем. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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