Рецепт дня: класична панна котта – італійський десерт на вершках
Панна котта один із найулюбленіших десертів італійців, та й у нас майже у кожному ресторанні шеф-кухарі пропонують гостям свої інтерпретації цього вишуканого десерту. Ми підготували для вас рецепт класичного десерту, який під силу приготувати кожному!
Панна котта у перекладі з італійської "Варені вершки" – це ніжний італійський десерт на основі вершків та ванілі. SmachnoNews підготував для вас покроковий рецепт приготування класичної панна котти з ваніллю.
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Його подають або у формочках або на красивих десертних тарілках. Найкраще панна котта смакує зі свіжими фруктами, ягідними кюлі або шоколадним ганашем.
Як приготувати панна котту
- Замочіть желатин в холодній воді та залишіть його набухнути на кілька хвилин.
- Стручок ванілі розріжте поздовж, вийміть лезом ножа насіння з обох половинок.
- Вилийте вершки та молоко в каструлю, прогрійте їх та додайте насіння ванілі та стручок. Як тільки суміш закипить, зніміть її з вогню та перемішайте. Висипте цукор – перемішайте. Рецепт панна котти
- Розбухлий лист желатину додайте в молочну суміш та обережно перемішуйте до повного його розчинення. Як приготувати панна котту
- У заздалегідь підготовлені силіконові форми розлийте заготовку на панна котту та відправте в холодильник на 5-6 годин. Формуємо десерт в силіконових формах
- Щоб легко вийняти десерт з форми ви можете додатково відправити її в морозилку, або злегка занурити на кілька секунд в кип'яток.
- Подавайте готову панна котту з фруктовими або ягідними джемами, сиропами або шоколадним ганашем. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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