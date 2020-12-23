Панна котта один із найулюбленіших десертів італійців, та й у нас майже у кожному ресторанні шеф-кухарі пропонують гостям свої інтерпретації цього вишуканого десерту. Ми підготували для вас рецепт класичного десерту, який під силу приготувати кожному!

Панна котта у перекладі з італійської "Варені вершки" – це ніжний італійський десерт на основі вершків та ванілі. SmachnoNews підготував для вас покроковий рецепт приготування класичної панна котти з ваніллю.

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Його подають або у формочках або на красивих десертних тарілках. Найкраще панна котта смакує зі свіжими фруктами, ягідними кюлі або шоколадним ганашем.

Як приготувати панна котту

Інгредієнти:

– 8 г листового желатину;

– 250 г вершків 33%;

– 60 г цукру;

– 1 стручок ванілі;

– 50 г води.