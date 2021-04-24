Как приготовить пардулас: десерт на Пасху от Марко Черветти
Известный шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом десерта, который готовят в Италии на Пасху. Детали – читайте в материале.
Источник:YouTube Марко Черветти
Пардулас – выпечка в форме солнца, которую выпекают на праздник в Сардинии. Десерт готовят с добавлением рикотты или творога, цедры и используют муку из твердых сортов пшеницы. Перед подачей украшают сахарной пудрой.
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Как приготовить пардулас
- В миске смешайте 300 граммов муки с оливковым маслом, добавьте воду. Замесите тесто. Оставьте на 15-20 минут.
- Лимон, апельсин помойте, натрите на крупной терке цедру.
- Творог пропустите через сито.
- Для приготовления начинки 70 граммов муки пропустите через сито, выложите в миску, добавьте сахар, творог, 2 желтка, цедру, перемешайте.
- Тесто разделите на части, раскатайте тесто, с помощью кольца, сформируйте кружочки, в середину выложите начинку, закрепите края.
- В миске смешайте до однородной консистенции молоко с одним желтком.
- Противень застелите пергаментом, выложите пирожные, смажьте взбитым желтком с молоком.
- Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут.
- Выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Как приготовить пардулас – рецепт от Маркко Черветти в видео:
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