Известный шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом десерта, который готовят в Италии на Пасху. Детали – читайте в материале.

Пардулас – выпечка в форме солнца, которую выпекают на праздник в Сардинии. Десерт готовят с добавлением рикотты или творога, цедры и используют муку из твердых сортов пшеницы. Перед подачей украшают сахарной пудрой.

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Как приготовить пардулас

Ингредиенты:

– домашний творог;

– 30 граммов оливкового масла;

– 370 граммов муки (семола);

– 100 граммов воды;

– сахар;

– 1 лимон (цедра);

– 1 апельсин (цедра);

– 3 желтка;

– молоко 2,5-3,2%;

– сахарная пудра.

В миске смешайте 300 граммов муки с оливковым маслом, добавьте воду. Замесите тесто. Оставьте на 15-20 минут. Лимон, апельсин помойте, натрите на крупной терке цедру. Творог пропустите через сито. Для приготовления начинки 70 граммов муки пропустите через сито, выложите в миску, добавьте сахар, творог, 2 желтка, цедру, перемешайте. Тесто разделите на части, раскатайте тесто, с помощью кольца, сформируйте кружочки, в середину выложите начинку, закрепите края. В миске смешайте до однородной консистенции молоко с одним желтком. Противень застелите пергаментом, выложите пирожные, смажьте взбитым желтком с молоком. Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут. Выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Как приготовить пардулас – рецепт от Маркко Черветти в видео: