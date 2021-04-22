Мы подготовили для вас рецепт итальянской паски, которую вы легко можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.

Панетоне в переводе с итальянского – "хлеб роскоши", который традиционно выпекают на Рождество и Пасху. Ароматный сдобный кекс готовят с изюмом, цукатами, украшают сахарной пудрой и миндальными хлопьями.

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Рецепт Панеттоне

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 2 чайные ложки дрожжей;

– 180 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 150 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 180 граммов сливочного масла 82%;

– 80 граммов изюма;

– 80 граммов цукатов;

– 1 апельсин (цедра);

– 1 апельсин (цедра);

– 2 столовые ложки коньяка или рома;

– 30 граммов сахарной пудры;

– соль.