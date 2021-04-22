Как приготовить итальянскую пасху Панеттоне: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт итальянской паски, которую вы легко можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Панетоне в переводе с итальянского – "хлеб роскоши", который традиционно выпекают на Рождество и Пасху. Ароматный сдобный кекс готовят с изюмом, цукатами, украшают сахарной пудрой и миндальными хлопьями.
Читайте также Рецепт паски с изюмом на Пасху от кондитерки Лизы Глинской
Рецепт Панеттоне
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте лимон, апельсин, натрите цедру.
- Изюм промойте, выложите в миску, добавьте две столовые ложки коньяка или рома.
- В миске смешайте дрожжи с молоком, добавьте половину сахара.
- Отдельно в миске взбейте миксером яйца, сахар, добавьте ванильный экстракт, растопленное сливочное масло, перемешайте.
- Далее – соедините смеси – дрожжи с молоком, яичную смесь, добавьте муку, соль, перемешайте, замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой, оставьте на 1-1,5 часа.
- Когда тесто поднимется, добавьте в него изюм, цукаты и замесите тесто в течение 5-10 минут.
- Выложите тесто на 1/2 в формы, оставьте на час.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут до золотистого цвета.
- Достаньте из духовки, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Поделиться новостью