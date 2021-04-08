Как приготовить глазурь на кулич из белков: домашний рецепт на Пасху
Самая популярная помадка для кулича – белковая. Как правильно ее готовить мы охотно вас научим!
Источник:24 канал
Еще совсем немного и наступит Пасха, а к такому большому празднику хорошая хозяйка должна готовиться заранее. Если пасочку вы уже знаете как будете готовить, то и над ее декором нужно задуматься.
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Мы подготовили для вас рецепт идеальной белковой глазури, которая после высыхания не будет липнуть к рукам или салфеткам.
Главное в приготовлении четко соблюдать инструкции и у вас все получится. Особое внимание уделите обработке куриных яиц, ведь от этого зависит здоровье и самочувствие вас и ваших родных.
Рецепт белковой глазури
- Тщательно помойте куриные яйца мыльным раствором, протрите спиртом. Вытрите яйца бумажным полотенцем и отделите белок от желтка.
- В глубокой миске соедините белок с сахаром и перемешайте венчиком до однородной массы.
- Подготовьте для приготовления глазури водяную баню.
- Поместите миску на водяную баню помешивайте смесь до однородной консистенции. Температура при заваривании глазури на водяной бане не должна превышать 55-60 градусов.
- Перелейте белок с сахаром в чашу комбайна и взбейте его до густой консистенции.
- Покройте глазурью пасху погрузив ее в нее. Лучше всего держать кулич за низ выпечки.
- Оставьте пасху покрытую глазурью подсохнуть в сухом помещении. Приятного аппетита!
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