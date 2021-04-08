Самая популярная помадка для кулича – белковая. Как правильно ее готовить мы охотно вас научим!

Еще совсем немного и наступит Пасха, а к такому большому празднику хорошая хозяйка должна готовиться заранее. Если пасочку вы уже знаете как будете готовить, то и над ее декором нужно задуматься.

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Мы подготовили для вас рецепт идеальной белковой глазури, которая после высыхания не будет липнуть к рукам или салфеткам.

Главное в приготовлении четко соблюдать инструкции и у вас все получится. Особое внимание уделите обработке куриных яиц, ведь от этого зависит здоровье и самочувствие вас и ваших родных.

Рецепт белковой глазури

Ингредиенты:

– 400 г сахара;

– 200 г яичного белка.