Найпопулярніша помадка для паски – білкова. Як правильно її готувати ми залюбки вас навчимо!

Ще зовсім трішки й настане Великдень, а до такого великого свята хороша господиня повинна готуватися заздалегідь. Якщо пасочку ви вже знаєте як будете готувати, то і над її декором потрібно задуматися.

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Ми підготували для вас рецепт ідеальної білкової глазурі, яка після висихання не буде липнути до рук чи серветки.

Головне у приготуванні чітко дотримуватися інструкції і у вас все вийде. Особливу увагу приділіть обробці курячих яєць, адже від цього залежить здоров'я та самопочуття вас і ваших рідних.

Рецепт білкової глазурі

Інгредієнти:

– 400 г цукру;

– 200 г яєчного білка.