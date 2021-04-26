Рецепт творожной пасхи без дрожжей от Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками вкусным рецептом кулича без дрожжей, который вы можете приготовить на Пасху. Обязательно попробуйте.
Источник:Youtube Тани Литвиновой
Известный украинский кондитер Татьяна Литвинова предлагает приготовить творожную пасху без добавления дрожжей. Не надо тратить много времени. Ароматные куличи с творогом, изюмом и лимонной цедрой, понравятся всем.
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Рецепт творожной пасхи
Порции: 5
- Творог выложите в миску, добавьте растопленное сливочное масло, измельчите блендером в пюре. Если нет блендера творог пропустите через сито.
- Изюм, клюкву помойте, выложите в миску, добавьте ром, оставьте на некоторое время или лучше на ночь, добавьте ром, процедите.
- Отдельно в миске яйца соедините с сахаром, добавьте ванильный сахар, взбейте миксером.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, выложите в миску, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру.
- Выложите в яичную смесь взбитый творог, цедру, перемешайте, добавьте муку, кардамон, изюм, клюкву, перемешайте. Замесите тесто до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов.
- Выложите тесто в формы ложкой, отправьте запекаться в течение 40 минут до готовности.
- Достаньте пасхи, украсьте глазурью. Приятного аппетита!
Рецепт творожной пасхи без дрожжей от Тани Литвиновой в видео:
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