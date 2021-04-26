Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками вкусным рецептом кулича без дрожжей, который вы можете приготовить на Пасху. Обязательно попробуйте.

Известный украинский кондитер Татьяна Литвинова предлагает приготовить творожную пасху без добавления дрожжей. Не надо тратить много времени. Ароматные куличи с творогом, изюмом и лимонной цедрой, понравятся всем.

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Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 6 яиц;

– 360 граммов сахара;

– 160 граммов сливочного масла 82%;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов разрыхлителя;

– 1 лимон (цедра);

– 440 граммов муки;

– 150 граммов изюма;

– 150 граммов клюквы;

– 1 чайная ложка кардамона;

– 1 чайная ложка соли.

Порции: 5

Творог выложите в миску, добавьте растопленное сливочное масло, измельчите блендером в пюре. Если нет блендера творог пропустите через сито. Изюм, клюкву помойте, выложите в миску, добавьте ром, оставьте на некоторое время или лучше на ночь, добавьте ром, процедите. Отдельно в миске яйца соедините с сахаром, добавьте ванильный сахар, взбейте миксером. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, выложите в миску, добавьте разрыхлитель, перемешайте. Лимон помойте, натрите на крупной терке цедру. Выложите в яичную смесь взбитый творог, цедру, перемешайте, добавьте муку, кардамон, изюм, клюкву, перемешайте. Замесите тесто до однородной консистенции. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов. Выложите тесто в формы ложкой, отправьте запекаться в течение 40 минут до готовности. Достаньте пасхи, украсьте глазурью. Приятного аппетита!

Рецепт творожной пасхи без дрожжей от Тани Литвиновой в видео: