Рецепт сирної паски без дріжджів від Тані Литвинової
Тетяна Литвинова поділилась із шанувальниками смачним рецептом паски без дріжджів, яку ви можете приготувати на Великдень. Обов'язково спробуйте.
Джерело:Youtube Тані Литвинової
Відома українська кондитерка Тетяна Литвинова пропонує приготувати без додавання дріжджів. Не треба витрачати багато часу. Запашні паски з домашнім сиром, родзинками та лимонною цедрою, сподобаються усім.
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Рецепт сирної паски
Порції: 5
- Домашній сир викладіть у миску, додайте розтоплене вершкове масло, подрібніть блендером у пюре. Якщо немає блендера сир пропустіть через сито.
- Родзинки, журавлина помийте, викладіть у миску, додайте ром, процідіть.
- Окремо у мисці яйця з'єднайте з цукром, додайте ванільний цукор, збийте міксером.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, викладіть у миску, додайте розпушувач, перемішайте.
- Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру.
- Викладіть у яєчну суміш збитий домашній сир, цедру, перемішайте, додайте борошно, кардамон, родзинки, журавлину, перемішайте. Замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів.
- Викладіть тісто у форми ложкою в олії, відправте запікатись протягом 40 хвилин до готовності.
- Викладіть паски, задекоруйте глазур'ю. Смачного!
Рецепт паски без дріжджів від Тані Литвинової у відео:
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