Тетяна Литвинова поділилась із шанувальниками смачним рецептом паски без дріжджів, яку ви можете приготувати на Великдень. Обов'язково спробуйте.

Відома українська кондитерка Тетяна Литвинова пропонує приготувати без додавання дріжджів. Не треба витрачати багато часу. Запашні паски з домашнім сиром, родзинками та лимонною цедрою, сподобаються усім.

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Рецепт сирної паски

Інгредієнти:

– 600 грамів домашнього сиру;

– 6 яєць;

– 360 грамів цукру;

– 160 грамів вершкового масла 82%;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів розпушувача;

– 1 лимон (цедра);

– 440 грамів борошна;

– 150 грамів родзинок;

– 150 грамів журавлини;

– 1 чайна ложка кардамону;

– 1 чайна ложка солі.

Порції: 5

Домашній сир викладіть у миску, додайте розтоплене вершкове масло, подрібніть блендером у пюре. Якщо немає блендера сир пропустіть через сито. Родзинки, журавлина помийте, викладіть у миску, додайте ром, процідіть. Окремо у мисці яйця з'єднайте з цукром, додайте ванільний цукор, збийте міксером. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, викладіть у миску, додайте розпушувач, перемішайте. Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру. Викладіть у яєчну суміш збитий домашній сир, цедру, перемішайте, додайте борошно, кардамон, родзинки, журавлину, перемішайте. Замісіть тісто до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 160 градусів. Викладіть тісто у форми ложкою в олії, відправте запікатись протягом 40 хвилин до готовності. Викладіть паски, задекоруйте глазур'ю. Смачного!

Рецепт паски без дріжджів від Тані Литвинової у відео: