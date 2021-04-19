Как приготовить лимонную пасху: рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась рецептом лимонной пасхи с кремом, которую вы можете приготовить на Пасху. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить тесто для пасхи с лимонной цедрой, изюмом и лимонным кремом. Опару лучше готовить заранее и оставить на ночь.
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Рецепт лимонной пасхи
Порции: 3
- Для приготовления опары в миску выложите желтки с белками, 200 граммов сахара, дрожжи, влейте теплое молоко, перемешайте. Накройте крышкой или пищевой пленкой, полотенцем, оставьте в теплое место на 8 часов, лучше на ночь.
- В готовую опару добавьте растопленное сливочное масло, 200 г сахара, ванильный сахар, цедру, соль, муку, кардамон, перемешайте. Замесите тесто в течение 30 минут, добавьте изюм, снова замесите. Переложите в миску, закройте пленкой, накройте полотенцем, оставьте на 3 часа.
- Выложите тесто на 1/2 в формы 12-13 сантиметра, поставьте в теплое место.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 55 минут.
- Выложите готовые куличи на решетку. Оставьте для охлаждения.
- В середине пояса сделайте отверстие, выложите лимонный крем. Задекорируйте глазурью. Приятного аппетита!
Рецепт лимонной пасхи с кремом от Тани Литвиновой в видео:
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