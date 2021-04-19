Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась рецептом лимонной пасхи с кремом, которую вы можете приготовить на Пасху. Запишите себе рецепт.

Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить тесто для пасхи с лимонной цедрой, изюмом и лимонным кремом. Опару лучше готовить заранее и оставить на ночь.

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Рецепт лимонной пасхи

Ингредиенты для теста:

– 250 миллилитров молока;

– 5 белков и 10 желтков;

– 400 граммов сахара;

– 70 граммов дрожжей;

– 330 граммов масла гхи;

– 80 миллилитров лимонного сока;

– 250 граммов изюма;

– 1 лимон (цедра);

– 50 миллилитров рома;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка кардамона;

– 1 чайная ложка соли;

– 30 миллилитров растительного масла;

– 1-1,1 килограмма муки.

Порции: 3

Для приготовления опары в миску выложите желтки с белками, 200 граммов сахара, дрожжи, влейте теплое молоко, перемешайте. Накройте крышкой или пищевой пленкой, полотенцем, оставьте в теплое место на 8 часов, лучше на ночь. В готовую опару добавьте растопленное сливочное масло, 200 г сахара, ванильный сахар, цедру, соль, муку, кардамон, перемешайте. Замесите тесто в течение 30 минут, добавьте изюм, снова замесите. Переложите в миску, закройте пленкой, накройте полотенцем, оставьте на 3 часа. Выложите тесто на 1/2 в формы 12-13 сантиметра, поставьте в теплое место. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 55 минут. Выложите готовые куличи на решетку. Оставьте для охлаждения. В середине пояса сделайте отверстие, выложите лимонный крем. Задекорируйте глазурью. Приятного аппетита!

Рецепт лимонной пасхи с кремом от Тани Литвиновой в видео: