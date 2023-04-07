На Пасху выпекают разные виды куличей. Кому-то нравится традиционный рецепт на желтках и с изюмом, кто фанатеет от современных вариаций, или предпочитают давние рецепты.

Читайте также Нежный вкус в каждом кусочке: рецепт куриных голеней в сливочном соусе с тимьяном

Выбирайте рецепт, который вам по душе и выпекайте домашнюю сдобу со спокойствием и миром в сердце.

Рецепт бабушкиного кулича

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 6 – 8 штук

Ингредиенты для опары:

– 50 граммов свежих дрожжей;

– 500 граммов молока;

– 1 стакан сахара;

– 500 граммов муки.

Ингредиенты для теста:

– 9 куриных яиц;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка масла;

– 200 – 250 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 200 граммов изюма;

– цедра лимона;

– масло для смазывания форм;

– 2 пакетика ванильного сахара.

Приготовление:

Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.

Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.

Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.

Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.

Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.

Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.

Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.

Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.

Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.

Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.

Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.

Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.

Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.

Приятного аппетита!



Пасха пасха / Фото Корреспондент

Рецепт кулича крафин

Время: 5 – 6 часов

5 – 6 часов Порции: 4

Ингредиенты для опары:

– 150 граммов молока теплого;

– 12 граммов сухих дрожжей;

– 50 граммов муки;

– цедра 1 апельсина, ваниль.

Для теста:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов растопленного сливочного масла;

– 550 граммов муки (+ 1 столовая ложка);

– 1/3 чайной ложки куркумы (для цвета).

Для начинки:

_ 100 граммов сливочного масла;

– сухофрукты, или сахар с корицей или шоколад (по желанию).

Приготовление:

Для приготовления опары соединяем теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, откладываем в теплое место на 10 – 15 минут.

Для теста взбиваем яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавляем опару, растопленное масло, перемешиваем.

Частями по 100 – 150 граммов вводим муку и замешиваем тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки.

️Оставляем подойти в теплом месте на 1,5 часа.

️Тесто обходим и делим на 4 части. Каждый раскатываем в прямоугольник 30х40 сантиметров, смазываем 25 граммами мягкого масла, по желанию добавляем начинку, скручиваем в рулет и формируем крафин. Сразу кладем его в форму.

Сформированным крафинам даем подойти около 1 часа и выпекаем на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и печите дальше.

Готовым крафинам дайте полностью остыть.

Приятного аппетита!

Кулич с кисломолочным сыром

Время: 8 часов

8 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов теплого молока;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 70 граммов йогурта или сметаны;

– 400 граммов муки;

– 60 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Дрожжи размешиваем с молоком до полного растворения.

Яйца взбиваем с сахаром, добавляем сметану и молоко с дрожжами.

Вмешиваем муку, а в конце сливочное масло.

Оставляем тесто подниматься на 1 – 2 часа в теплом месте.

Выбираем две маленькие или одну большую форму и выкладываем все (смотри видео).

Ингредиенты для начинки:

– 400 граммов кисломолочного сыра;

– 2 столовые ложки сметаны или йогурта;

– 2 столовые ложки сахара;

– ванильный сахар;

– яйцо;

– 1 чайная кровать муки.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты вместе, начинку можно сделать соленой.

Выкладываем начинку на тесто и оставляем подниматься в теплом месте.

Смазываем тесто и начинку яйцом с молоком.

Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут, время зависит от размеров.

Охлаждаем кулич и подаем к столу.

Приятного аппетита!