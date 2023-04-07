На Великдень випікають різні види пасок. Комусь подобається традиційний рецепт на жовтках та з родзинками, хто фанатіє від сучасних варіацій, або надають перевагу давнім рецептам.

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Обирайте той рецепт, який вам до душі та випікайте домашню здобу зі спокоєм та миром в серці.

Рецепт бабусиної паски

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти для опари:

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 500 грамів молока;

– 1 склянка цукру;

– 500 грамів борошна.

Інгредієнти для тіста:

– 9 курячих яєць;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 200 – 250 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів родзинок;

– цедра лимона;

– масло для змащування форм;

– 2 пакетики ванільного цукру.

Приготування:

Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.

Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.

З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.

Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.

Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.

Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.

Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.

Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.

Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.

Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.

Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.

Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.

Смачного!



Великодня паска / Фото Кореспондент

Рецепт паски крафін

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 4

Інгредієнти для опари:

– 150 грамів молока теплого;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів борошна;

– цедра 1 апельсину, ваніль.

Для тіста:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

– 550 грамів борошна (+ 1 столова ложка);

– 1/3 чайної ложки куркуми (для кольору).

Для начинки:

_ 100 грамів вершкового масла;

– сухофрукти, або цукор з корицею чи шоколад (за бажанням).

Приготування:

️Для приготування опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладаємо в тепле місце на 10 – 15 хвилин.

️Для тіста збиваємо яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додаємо опару, розтоплене масло, перемішуємо.

Частинами по 100 – 150 грамів вводимо борошно і замішуємо тісто. Якщо липне – додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не буде липнути до рук.

️Залишаємо підійти в теплому місці на 1,5 години.

️Тісто обминаємо і ділимо на 4 частини. ️Кожну розкачуємо в прямокутник 30х40 сантиметрів, змащуємо 25 грамами м‘якого масла, за бажанням додаємо начинку, скручуємо в рулет і формуємо крафін. Відразу кладемо його в форму.

️Сформованим крафінам даємо підійти близько 1 години і випікаємо на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньо рівні, щоб зверху підрум'янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться – накрийте фольгою, і печіть далі.

️Готовим крафінам дайте повністю охолонути.

Смачного!

Паска з кисломолочним сиром

Час: 8 годин

8 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів теплого молока;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 70 грамів йогурту або сметани;

– 400 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.

Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.

Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.

Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.

Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).

Інгредієнти для начинки:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 столові ложки сметани чи йогурту;

– 2 столові ложки цукру;

– ванільний цукор;

– яйце;

– 1 чайна ложка борошна.

Приготування:

З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.

Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.

Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.

Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.

Охолоджуємо паску та подаємо до столу.

Смачного!