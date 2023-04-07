На Великдень випікають різні види пасок. Комусь подобається традиційний рецепт на жовтках та з родзинками, хто фанатіє від сучасних варіацій, або надають перевагу давнім рецептам.
Читайте також Ніжний смак у кожному шматочку: рецепт курячих гомілок у вершковому соусі з чебрецем
Обирайте той рецепт, який вам до душі та випікайте домашню здобу зі спокоєм та миром в серці.
Рецепт бабусиної паски
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 6 – 8 штук
Приготування:
- Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.
- Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.
- З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.
- Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.
- Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.
- Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.
- Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.
- Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.
- Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.
- Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.
- Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.
- Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.
Смачного!
Великодня паска / Фото Кореспондент
Рецепт паски крафін
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 4
Приготування:
- ️Для приготування опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль, відкладаємо в тепле місце на 10 – 15 хвилин.
- ️Для тіста збиваємо яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додаємо опару, розтоплене масло, перемішуємо.
- Частинами по 100 – 150 грамів вводимо борошно і замішуємо тісто. Якщо липне – додайте ще столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не буде липнути до рук.
- ️Залишаємо підійти в теплому місці на 1,5 години.
- ️Тісто обминаємо і ділимо на 4 частини. ️Кожну розкачуємо в прямокутник 30х40 сантиметрів, змащуємо 25 грамами м‘якого масла, за бажанням додаємо начинку, скручуємо в рулет і формуємо крафін. Відразу кладемо його в форму.
- ️Сформованим крафінам даємо підійти близько 1 години і випікаємо на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньо рівні, щоб зверху підрум'янились. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться – накрийте фольгою, і печіть далі.
- ️Готовим крафінам дайте повністю охолонути.
Смачного!
Паска з кисломолочним сиром
- Час: 8 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.
- Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.
- Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.
- Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.
- Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).
Приготування:
- З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.
- Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.
- Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.
- Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.
- Охолоджуємо паску та подаємо до столу.
Смачного!