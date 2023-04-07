Популярные рецепты куличей на Пасху 2023 – выбирайте ту, которая нравится
7 апреля 2023, 10:24Читати новину українською
До Пасхи осталось совсем немного, и пора выбирать рецепт для нынешней куличи. Чтобы облегчить вам задачу, мы подобрали три самых популярных кулича, а которую готовить – выбирать вам.
На Пасху выпекают разные виды куличей. Кому-то нравится традиционный рецепт на желтках и с изюмом, кто фанатеет от современных вариаций, или предпочитают давние рецепты.
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Выбирайте рецепт, который вам по душе и выпекайте домашнюю сдобу со спокойствием и миром в сердце.
Рецепт бабушкиного кулича
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 6 – 8 штук
Приготовление:
- Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.
- Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
- Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.
- Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.
- Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.
- Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.
- Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
- Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.
- Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
- Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.
- Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.
- Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.
Приятного аппетита!
Пасха пасха / Фото Корреспондент
Рецепт кулича крафин
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 4
Приготовление:
- Для приготовления опары соединяем теплое молоко, дрожжи, муку, цедру и ваниль, откладываем в теплое место на 10 – 15 минут.
- Для теста взбиваем яйца с сахаром 10 – 15 минут до устойчивой пышной пены, добавляем опару, растопленное масло, перемешиваем.
- Частями по 100 – 150 граммов вводим муку и замешиваем тесто. Если липнет – добавьте еще столовую ложку муки. Вымешанное тесто будет гладкое и не будет липнуть в руки.
- ️Оставляем подойти в теплом месте на 1,5 часа.
- ️Тесто обходим и делим на 4 части. Каждый раскатываем в прямоугольник 30х40 сантиметров, смазываем 25 граммами мягкого масла, по желанию добавляем начинку, скручиваем в рулет и формируем крафин. Сразу кладем его в форму.
- Сформированным крафинам даем подойти около 1 часа и выпекаем на нижнем уровне при 170 градусах 45 минут + 10 минут на среднем уровне, чтобы сверху подрумянились. Если видите, что верх быстро румянится – накройте фольгой и печите дальше.
- Готовым крафинам дайте полностью остыть.
Приятного аппетита!
Кулич с кисломолочным сыром
- Время: 8 часов
- Порции: 1
Приготовление:
- Дрожжи размешиваем с молоком до полного растворения.
- Яйца взбиваем с сахаром, добавляем сметану и молоко с дрожжами.
- Вмешиваем муку, а в конце сливочное масло.
- Оставляем тесто подниматься на 1 – 2 часа в теплом месте.
- Выбираем две маленькие или одну большую форму и выкладываем все (смотри видео).
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты вместе, начинку можно сделать соленой.
- Выкладываем начинку на тесто и оставляем подниматься в теплом месте.
- Смазываем тесто и начинку яйцом с молоком.
- Выпекаем при 180 градусах 40 – 50 минут, время зависит от размеров.
- Охлаждаем кулич и подаем к столу.
Приятного аппетита!