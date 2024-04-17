Что может быть лучше свежей, в меру влажной и ароматной пасхи? Ее вкус может соблазнить любого, но все впечатление испортится, если она будет крошиться. Как этого избежать – узнайте в материале Вкусно 24.

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Какую муку выбрать

Лучше всего выбирать муку первого сорта. Она идеально подходит для формирования изделий, поскольку имеет высокое содержание клейковины и крахмала, в отличие от муки высшего сорта.

Мука первого сорта, с ее тонким помолом и мягкостью, в отличие от более грубой муки второго сорта позволяет тесту оставаться эластичным. Изделия из этого типа муки сохраняют свою форму во время выпекания и получаются легкими и воздушными. Нельзя добавлять простроченную муку или ту, в качестве которой вы не уверены.

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Следует точно придерживаться рецепта

Ингредиенты в пасхе должны быть смешаны в очень точных пропорциях. Слишком мало или много муки может повлиять на структуру теста. Такое тесто после выпекания может стать хрупким. Используйте кухонные весы для измерения муки вместо мерных стаканов, поскольку это позволяет достичь более точного и консистентного результата.

Особенное блюдо / Фото vecteezy

Правильное замешивание теста

Тесто для пасхи требует тщательного замешивания. Рекомендуется замешивать тесто не менее 15 минут, чтобы оно стало эластичным и гладким. Также нельзя месить тесто хаотично, а не проверенным способом (посмотрите на ютубе несколько правильных способов замеса дрожжевого теста).

Что еще следует добавить

Обязательно следует добавить соль, примерно 1 – 1,5%. Она является прекрасным усилителем вкуса, а также улучшает консистенцию теста путем укрепления клейковины.

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