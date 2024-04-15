Опара поможет повысить качество вашего кулича. Все ингредиенты смешиваются и оставляются в теплом месте на некоторое время для брожения. Этот процесс помогает развить более глубокий вкус, обеспечивает лучшую текстуру и пышность пасхи.
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Опара на пасху
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Замечательная пасха / Фото unsplash
Приготовление:
- В большой миске смешайте теплую воду (температура примерно 28-30°C) с дрожжами, мукой и сахаром.
- Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Консистенция опары должна быть похожа на тесто для блинов. Если масса получается слишком жидкой, добавьте немного муки.
- После смешивания оставьте опару в теплом месте на 4,5 часа для брожения.
- Когда опара будет готова, можно приступать к следующему этапу приготовления теста.