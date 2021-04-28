Как приготовить пасху с цукатами в мультиварке: домашний рецепт
Если у вас нет времени на приготовление выпечки. Мы подготовили для вас рецепт ароматной пасхи в мультиварке. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Пасха с цукатами получается пышной и вкусной. Выпечку можно готовить с дрожжами и без. Для украшения приготовьте любимую глазурь, добавьте любые орехи, цукаты, изюм.
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Рецепт пасхи
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте теплое молоко с сахаром, добавьте дрожжи, четыре столовые ложки муки, перемешайте, накройте пищевой пленкой, оставьте на 25-30 минут в теплое место.
- В миске соедините яйца с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, перемешайте, добавьте в опару, перемешайте. Далее – добавьте разрыхлитель, муку. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на несколько часов для поднятия теста в несколько раз.
- В тесто выложите цукаты, перемешайте.
- Чашу мультиварку смажьте сливочным маслом, выложите тесто, оставьте еще на 30-40 минут.
- Выберите режим "выпекание" на 1,5 часа – 60 + 30 минут.
- Выложите готовую пасху, оставьте для охлаждения.
- Смажьте глазурью, задекорируйте цукатами, орехами. Приятного аппетита!
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