Если у вас нет времени на приготовление выпечки. Мы подготовили для вас рецепт ароматной пасхи в мультиварке. Запишите себе рецепт.

Пасха с цукатами получается пышной и вкусной. Выпечку можно готовить с дрожжами и без. Для украшения приготовьте любимую глазурь, добавьте любые орехи, цукаты, изюм. Читайте также Семейный рецепт творожной пасхи от Ольги Мартыновской Рецепт пасхи Ингредиенты:

– 450 граммов муки;

– 200 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 4 желтка;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 100 граммов цукатов;

– 10 граммов быстродействующих дрожжей;

– щепотка соли. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте теплое молоко с сахаром, добавьте дрожжи, четыре столовые ложки муки, перемешайте, накройте пищевой пленкой, оставьте на 25-30 минут в теплое место. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло, перемешайте, добавьте в опару, перемешайте. Далее – добавьте разрыхлитель, муку. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на несколько часов для поднятия теста в несколько раз. В тесто выложите цукаты, перемешайте. Чашу мультиварку смажьте сливочным маслом, выложите тесто, оставьте еще на 30-40 минут. Выберите режим "выпекание" на 1,5 часа – 60 + 30 минут. Выложите готовую пасху, оставьте для охлаждения. Смажьте глазурью, задекорируйте цукатами, орехами. Приятного аппетита!