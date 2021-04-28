Якщо у вас немає часу на приготування випічки. Ми підготували для вас рецепт ароматної паски у мультиварці. Запишіть собі рецепт.

Паска з цукатами виходить пишною та смачною. Випічку можна готувати з дріжджами й без. Для прикрашання приготуйте улюблену глазур, додайте будь-які горіхи, цукати, родзинки. Читайте також Сімейний рецепт сирної паски від Ольги Мартиновської Рецепт паски Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 4 жовтки;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів розпушувача;

– 100 грамів цукатів;

– 10 грамів швидкодійних дріжджів;

– дрібка солі. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте тепле молоко з цукром, додайте дріжджі, чотири столові ложки борошна, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, залиште на 25-30 хвилин у тепле місце. У мисці з'єднайте яйця з цукром, додайте сіль, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, перемішайте, додайте в опару, перемішайте. Далі – додайте розпушувач, борошно. Замісіть тісто, накрийте рушником та залиште на кілька годин для підняття тіста у декілька разів. У тісто викладіть цукати, перемішайте. Чашу мультиварку змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, залиште ще на 30-40 хвилин. Оберіть режим "випікання" на 1,5 години – 60+30 хвилин. Викладіть готову паску, залиште для охолодження. Змастіть глазур'ю, задекоруйте цукатами, горіхами. Смачного!