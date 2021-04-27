Семейный рецепт творожной пасхи от Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм семейным рецептом домашней пасхи, которую готовила ее бабушка. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская предлагает приготовить творожную пасху в мультиварке. Ароматная, нежная, ароматная, которая понравится детям и взрослым.
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Рецепт творожной пасхи
- Творог пропустите творог через сито.
- В миске взбейте миксером сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте яйца, кукурузный крахмал, творог, цедру, сметану, сгущенное молоко, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите тесто в мультиварку, отправьте запекаться при температуре 160 градусов в течение 1,5 часа. Выключите, оставьте еще на 1-1,5 часа.
- Достаньте форму, оставьте для охлаждения на ночь.
- Выложите на тарелку, задекорируйте. Приятного аппетита!
Рецепт творожной пасхи от Ольги Мартыновской в видео:
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