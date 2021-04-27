Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм семейным рецептом домашней пасхи, которую готовила ее бабушка. Обязательно попробуйте.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская предлагает приготовить творожную пасху в мультиварке. Ароматная, нежная, ароматная, которая понравится детям и взрослым.

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Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

– 800 граммов домашнего творога;

– 100 граммов мягкого сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахара (сахарной пудры);

– 200 граммов сгущенного молока 2,5-3,2%;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 800 граммов сметаны 15-20%;

– 5 яиц;

– 1 апельсин (цедра);

– 200 граммов цукатов или изюма.

Творог пропустите творог через сито. В миске взбейте миксером сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте яйца, кукурузный крахмал, творог, цедру, сметану, сгущенное молоко, перемешайте до однородной консистенции. Выложите тесто в мультиварку, отправьте запекаться при температуре 160 градусов в течение 1,5 часа. Выключите, оставьте еще на 1-1,5 часа. Достаньте форму, оставьте для охлаждения на ночь. Выложите на тарелку, задекорируйте. Приятного аппетита!

Рецепт творожной пасхи от Ольги Мартыновской в ​​видео: