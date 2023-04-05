Пасхальное печенье "гнезда" – на пасху или в корзину
5 апреля 2023, 15:17Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
После выпечки куличей встает следующее: чем их украсить, чтобы было ярко и оригинально. У нас есть одна идея!
Рассыпчатое шоколадное печенье, нежная шоколадная паста и шоколадные конфеты – это вкусное печенье "гнездо", которое отлично дополнит декор вашей пасхи, или станет изюминкой Пасхальной корзины.
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Обычно куличи можно украсить традиционными пряниками, сахарными фигурками или обычной глазурью, но с таким оригинальным печеньем будет очень ярко и вкусно.
Рецепт печенья "гнезда"
- Время: 3 часа
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.
- Добавляем холодное сливочное масло (нарезанное кубиками) и растираем все руками в крошку. Затем добавляем яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).
- Формируем маленькие шарики, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 – 2 часа.
- Достаем охлажденные шарики и с помощью чеснока выдавливаем тесто на пергамент. Формируем гнезда и прижимаем серединку. Одно "гнездо" выходит из 2 – 3 шариков.
- Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достаем и даем остыть.
- Внутрь кладем шоколадную пасту и сверху украшаем конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.
Приятного аппетита!