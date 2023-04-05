Рассыпчатое шоколадное печенье, нежная шоколадная паста и шоколадные конфеты – это вкусное печенье "гнездо", которое отлично дополнит декор вашей пасхи, или станет изюминкой Пасхальной корзины.

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Обычно куличи можно украсить традиционными пряниками, сахарными фигурками или обычной глазурью, но с таким оригинальным печеньем будет очень ярко и вкусно.

Рецепт печенья "гнезда"

Время: 3 часа

3 часа Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 40 граммов какао;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 70 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо.

Для начинки:

– 150 граммов шоколадной пасты;

– конфеты в виде яиц. ⠀

Приготовление:

Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.

Добавляем холодное сливочное масло (нарезанное кубиками) и растираем все руками в крошку. Затем добавляем яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто (при необходимости можно добавить немного воды).

Формируем маленькие шарики, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 – 2 часа.

Достаем охлажденные шарики и с помощью чеснока выдавливаем тесто на пергамент. Формируем гнезда и прижимаем серединку. Одно "гнездо" выходит из 2 – 3 шариков.

Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достаем и даем остыть.

Внутрь кладем шоколадную пасту и сверху украшаем конфетами в виде яиц. Хранить лучше в закрытом контейнере.

Приятного аппетита!