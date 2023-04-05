Розсипчасте шоколадне печиво, ніжна шоколадна паста та шоколадні цукерки – це смачне печиво "гніздо", яке відмінно доповнить декор вашої паски, або стане родзинкою Великоднього кошика.

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Звичайно паски можна прикрасити традиційними пряниками, цукровими фігурками або звичайною глазур'ю, але з таким оригінальним печивом буде дуже яскраво та смачно.

Рецепт печива "гнізда"

Час: 3 години

3 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 40 грамів какао;

– 5 грамів розпушувача;

– 70 грамів вершкового масла;

– 1 яйце.

Для начинки:

– 150 грамів шоколадної пасти;

– цукерки у вигляді яєць. ⠀

Приготування:

Добре перемішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.

Додаємо холодне вершкове масло (нарізане кубиками) і розтираємо все руками в крихту. Потім додаємо яйце і замішуємо м’яке еластичне тісто (у разі необхідності, можна додати трохи води).

Формуємо маленькі кульки, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на 1 – 2 години.

Дістаємо охолоджені кульки і за допомогою часничниці видавлюємо тісто на пергамент. Формуємо гнізда та притискаємо серединку. Одне "гніздо" виходить із 2 – 3 кульок.

Випікаємо печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістаємо і даємо охолонути.

У серединку кладемо шоколадну пасту і зверху прикрашаємо цукерками у вигляді яєць. Зберігати краще у закритому контейнері.

Смачного!